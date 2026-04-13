Cagliari, ritorno alla vittoria: 1-0 alla Cremonese e respiro salvezza

Cagliari-Cremonese 1-0, 32^ giornata della Serie A 2025/2026

Dopo due mesi e mezzo, il Cagliari ritrova la vittoria (decisivo Esposito al 63') contro la Cremonese di Giampaolo e sale a quota 33 punti in classifica andando a +6 sulla zona retrocessione, occupata proprio dai grigiorossi. Ha arbitrato il signor Doveri di Roma 1.

Capitolo formazioni: Pisacane disegna il Cagliari con un 4-3-2-1: Mina e Rodríguez centrali, Palestra e Obert terzini, a centrocampo Deiola, Gaetano e Mazzitelli; sulla trequarti agiscono Folorunsho ed Esposito dietro all'unica punta Borrelli. La Cremonese invece scende in campo col 4-4-2: il duo d'attacco è formato da Okereke e Bonazzoli.

La partita: nel primo tempo si è visto un Cagliari impaurito, senza coraggio e senza idee. Al 3', su angolo di Esposito, Palestra crea la prima occasione per i rossoblù col sinistro dal limite ma Audero alza la sfera sopra la traversa. All'11' la Cremonese punge in contropiede: Grassi serve Bonazzoli e quest'ultimo serve Okereke ma il nigeriano scivola in area a tu per tu con Caprile. Al 21' attacca ancora la Cremonese: dopo uno scambio tra Pezzella e Vandeputte, quest'ultimo crossa in area per la testa di Okereke ma Caprile è attento e blocca. Al 23' ci prova anche Floriani di testa ma senza sorprendere il portiere ex Napoli sempre presente. Al 30' Mazzitelli è costretto a uscire per un problema al polpaccio destro ed entra Adopo. Al 40' si rivede il Cagliari: Gaetano si mette in proprio entrando in area e calcia col sinistro che viene ribattuto da Baschirotto e poi ci prova Folorunsho ma il suo tiro viene respinto da Luperto lateralmente. Dopo 3' di recupero finisce la prima frazione con il Cagliari che rientra negli spogliatoi accompagnato dai fischi più che giustificati dei tifosi isolani per via del pessimo approccio.

Nella ripresa, il Cagliari cambia atteggiamento rispetto ai primi 45' e comincia ad attaccare: al 53' Borrelli (insufficiente) stacca di testa su angolo di Obert ma la palla finisce tra le mani di Audero. Al 54' la Cremonese va vicino al gol con un tiro di Bonazzoli che termina fuori di poco. Al 60' Pisacane inserisce Zé Pedro per Folorunsho e Mendy per Borrelli. Passano pochi minuti e il Cagliari passa in vantaggio: Deiola, da terra, serve Mendy e quest'ultimo appoggia per Zé Pedro che da destra crossa morbido per Esposito che trafigge di testa Audero realizzando il suo sesto gol in campionato. Al 73', su sponda di Mendy, Deiola ci prova dalla distanza. Pallone alto. Al 75' lo stesso Deiola stacca di testa in area su cross di Obert ma Audero si oppone e la difesa grigiorossa allontana la sfera. Giampaolo, nonostante abbia inserito tutti gli uomini offensivi a sua disposizione, non è riuscito a impensierire Caprile. All'88' c'è da registrare il ritorno in campo del "Gallo" Belotti dopo 196 giorni dall'infortunio al crociato per Esposito, che esce tra gli applausi del pubblico.

Dopo 5' di recupero finisce il match: 1-0 per il Cagliari.

Per la salvezza matematica bisogna ancora fare qualche punto in più.

Nel prossimo turno di Serie A, il Cagliari sarà impegnato in trasferta a "San Siro" venerdì 17 aprile alle 20:45 contro la forte Inter.