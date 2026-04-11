Sport Cagliari-Cremonese: alla Domus Arena la sfida della verità per il riscatto rossoblù

Ad alcune ore dall’importantissima gara che vedrà il determinato Cagliari del Ds Angelozzi opposto all’ostica Cremonese sono stati- da poco- ultimati, nel centro sportivo del Crai Center di Asseminello (e dopo la sosta in famiglia concessa dallo staff tecnico rossoblù nella giornata dell’8 aprile), gli allenamenti della formazione allenata dal giovane mister campano Fabio Pisacane. Un match, quello che avverrà nella giornata di oggi (11 aprile 2026) alle ore 15.00 nell’impianto della Domus Arena contro la formazione lombarda, indubbiamente di grande spessore agonistico, che metterà a confronto due compagini che hanno come unico (e solo) obiettivo quello di ottenere un risultato utile, che permetta da una parte alla squadra cagliaritana di allontanare il più possibile le acque limacciose della zona “calda” della classifica e d’altra al team lombardo di agganciare uno degli ultimi "treni" salvezza presenti in questo finale di Stagione. In merito alla seduta svoltasi nella giornata di giovedì (9 aprile) dalla compagine isolana da segnalare l’importante presenza del Presidente Tommaso Giulini, il quale ha seguito l’allenamento svolto da Deiola e compagni con estrema attenzione, certo che i suoi ragazzi daranno il meglio di loro in questo match cruciale per le sorti della formazione rossoblù. Una situazione, quella che si prospetta per la compagine sarda in questo contesa, chiaramente molto ostica e difficile, dove il Cagliari (dopo un inizio d’anno estremamente positivo in cui ha ottenuto tre importantissime vittorie contro Juventus, Fiorentina e Verona) ha avuto la sfortuna di “incappare” in serie nera di risultati (2 pareggi e “ben” 6 sconfitte) dilapidando- quasi interamente- quanto di buono era stato tra la fine del 2025 e le prime partite del 2026. Ora (come si suol dire) evitando di piangere sul latte versato è giunto il momento per Caprile e compagni di riprendere il “cammino” delle vittorie, affrontando la Cremonese a viso aperto, non lasciando (sportivamente parlando ovviamente) nulla di intentato, in modo tale da ottenere, al termine della “battaglia”, l’intera posta in palio. Un successo che certamente darebbe da un lato maggiore tranquillità all’intero ambiente rossoblù in vista dei prossimi difficili impegni e dall’altro consentirebbe alla compagine cagliaritana una “visione” più ampia in merito al futuro di alcuni giocatori attualmente presenti nella rosa del team isolano. Per quanto riguarda gli assenti in questo match, da registrare nel Cagliari (oltre i lungo degenti Riyad Idrissi e Mattia Felici) nessuna nuova notizia con il capitano Leonardo Pavoletti che ha svolto un lavoro di tipo personalizzato con l’obiettivo di poterlo avere presto disponibile. Sulla compagine ospite-invece- questa registra importanti defezioni nel reparto offensivo e nell’area nevralgica del campo vista l’assenza dell’esperto attaccante inglese Jamie Vardy (ex Leicester), della talentuosa “punta” camerunense Faris Moumbagna, dei centrocampisti Youssef Maleh, Michele Coccolo e Morten Thorsby. Recuperato in extremis, sempre in merito alla squadra allenata dal tecnico Marco Giampaolo, il “navigato” calciatore paraguaiano Antonio Sanabria. In conclusione augurando (come sempre) a tutti i nostri spettabili lettori di vedere un match che soddisfi appieno le loro aspettative e ricordandovi- nuovamente- che il delicatissimo impegno della formazione rossoblù avrà luogo il giorno 11 aprile alle ore 15.00 nell’impianto sportivo della Domus Arena, vi segnaliamo- in ultimo- chi sarà il direttore di gara del match. L’ arbitro della partita sarà Daniele Doveri della Sezione di Roma 1.