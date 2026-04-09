Sport Il pilota cagliaritano Giorgio Basoli al via del Campionato Legend Cars Trophy 2026. Sei round, da aprile a novembre, che lo verranno impegnato tra Vallelunga, Varano, Magione, Mugello e Misano

Tempo di cambiamenti e novità per il pilota cagliaritano Giorgio Basoli, che sarà al via del Campionato Legend Cars Trophy 2026, per la prima volta in pista al volante di una vettura dopo oltre un decennio trascorso sui kart. Nato e cresciuto nel mondo dei motori, il driver diciottenne vanta ben tredici anni nel karting, dove ha compiuto un percorso di formazione e sviluppo che lo ha portato dal Campionato Regionale e dalla Coppa di Zona a maturare esperienze nel Campionato Italiano, Europeo e Mondiale. Un cammino che gli ha consentito di collezionare podi e piazzamenti significativi e che lo ha anche visto trionfare nella Coppa dei Campioni Aci Sport 2024. Adesso, però, i tempi sono maturi e, sposando il progetto proposto dall’esperto istruttore sassarese Antonio Dettori, Giorgio Basoli ha scelto di compiere lo step successivo, il passaggio dal karting alla serie nazionale Legend Cars Trophy, che si disputa sotto l’egida di Aci Sport e in cui si misurerà con piloti di tutta l’Italia e non solo.



Le Legend Cars sono particolari vetture silhouette americane, che richiamano le linee degli anni ‘30-‘40 del secolo scorso, ma sono alleggerite, pesano circa 470 kg, e molto divertenti, sicure e prestanti: sotto il cofano nascondono un motore Yamaha da 900 cc di cilindrata e circa 140 cavalli. Giorgio Basoli ne ha impiegato una per la prima volta a febbraio, in occasione della Challenge Endurance di 180’ disputata a Castelletto di Branduzzo, manifestazione in cui, pur essendo al debutto, il cagliaritano ha siglato la pole position e conquistato il terzo posto assoluto dopo essere stato a lungo al comando. Da rimarcare anche che, proprio sul circuito di riferimento delle Legend Cars in Italia, Basoli ha girato su tempi molto vicini al record del tracciato con quella tipologia di vetture. Benché i test e l’esperienza di febbraio abbiano fornito riscontri significativi, domenica 11 aprile Giorgio Basoli e il team hanno in programma un’altra giornata di test a Vallelunga, il circuito dove nel weekend successivo, il 17-19 aprile, si aprirà ufficialmente il Campionato Legend Cars Trophy. Il secondo round della serie tricolore sarà invece a Varano il 16-17 maggio, poi il circus farà tappa a Magione il 20-21 giugno e, dopo la pausa estiva, ripartirà da Vallelunga il 12-13 settembre. Il 16-18 ottobre la tappa al Mugello (da confermare) e il gran finale, a Misano, il 13-15 novembre.



Il pilota Giorgio Basoli ha dichiarato: “Sino allo scorso dicembre, il programma 2026 prevedeva che mi fermassi con il kart sino a giugno, uno stop dettato dalla necessità di dedicare il giusto tempo alla scuola in vista dell’esame di maturità che mi aspetta al termine dell’anno scolastico. Il calendario del Campionato Legend Cars Trophy, tuttavia, si è rivelato più gestibile in termini di tempo rispetto a quello del karting, e così ho scelto di intraprendere questo percorso. Un passaggio che è stato possibile anche grazie ad Antonio Dettori, istruttore e gestore della Pista del Corallo di Alghero che, avendo le Legend Cars in circuito, mi ha proposto di provarle e, in base all’esito dei test, valutare la partecipazione al Campionato Italiano. È andata bene e quindi ritengo di essere pronto per fare questo salto. Ci tengo a ringraziare anche la Jesolo Technology Kart per tutto il supporto e le possibilità che mi ha dato in questi 13 anni in kart”.