Sport A Riola Sardo il GP di Motocross nei giorni 11 e 12 aprile. Agguerriti gli italiani che puntano a ben figurare.

Sarà a Riola Sardo il semaforo verde. Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Campionato del Mondo MXGP sbarca in Italia per quello che è ormai considerato l'esame più duro del calendario: il Gran Premio della Sardegna. Non si può però chiamare solo "pista". Riola Sardo è un’arena di sabbia finissima e profonda che cambia forma giro dopo giro. Con il passare delle “manches”, si creano canali e buche che richiedono una forza fisica fuori dal comune ed una tecnica sopraffina. È il terreno dove i veri "specialisti della sabbia" (olandesi e belgi su tutti) proveranno a dettare legge, ma dove anche i nostri portacolori devono dimostrare di aver imparato a domare l'instabilità.



Dopo le prime tappe stagionali in Argentina, Spagna e Svizzera, la classifica è caldissima. Ecco chi accenderà la sfida:



1) Jorge Prado: Il campione spagnolo ama queste condizioni, ma dovrà vedersela con la fame di riscatto degli avversari. 2) Jeffrey Herlings: Il "The Bullet" olandese, re indiscusso della sabbia, che a Riola ha già scritto pagine di storia.

3) Romain Febvre: Il vincitore dell'edizione 2025 cercherà di confermare il “feeling“ magico con il tracciato.



La truppa italiana avrà gli occhi puntati sui nostri talenti che, spinti dal tifo sardo, cercheranno il colpaccio in casa. Il weekend sarà un vero festival del tassello: oltre alle classi regine MXGP e MX2, vedremo in azione anche i giovani dell'Europeo, pronti a mangiarsi la sabbia per mettersi in mostra davanti ai “team” ufficiali.



Ecco i nomi degli italiani in gara: Classe MXGP (La categoria regina)



1) Andrea Adamo: Dopo un inizio di stagione solido che lo vede attualmente al 7° posto in classifica mondiale, arriva a Riola con l'obiettivo di accorciare le distanze dai primi.



2) Ferruccio Zanchi: È la notizia del momento. Dopo aver saltato le prime tre tappe in MX2, Zanchi farà il suo debutto assoluto in MXGP proprio a Riola Sardo con la Ducati. C'è moltissima curiosità per vedere come si comporterà la "Rossa" sulla sabbia sarda.



3) Alberto Forato: Sempre presente tra i protagonisti, cercherà di sfruttare la sua potenza fisica su un tracciato così tecnico e faticoso.



4) Mattia Guadagnini: Anche lui atteso per dare battaglia nel gruppo di testa.



Classe MX2



1) Valerio Lata: Attualmente è il miglior italiano in classifica (8° posto). Arriva a Riola in ottima forma e con l'obiettivo di puntare al podio.



2) Andrea Bonacorsi: Dopo aver saltato il GP di Svizzera per recuperare da un infortunio, il "Bona" ha confermato il suo rientro proprio per la tappa sarda. È un vero specialista della sabbia: qui ha vinto molto nelle categorie europee.



3) Federico Tuani: Un altro giovane talento che cercherà di mettersi in mostra davanti al pubblico di casa.