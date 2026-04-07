Sport La Lega Basket Femminile risponde al presidente della Dinamo Women, Stefano Sardara.

La Lega Basket Femminile risponde alle dichiarazioni del presidente della Dinamo Women, Stefano Sardara, che ha annunciato il ritiro della squadra dal campionato e dunque non parteciperà alla prossima stagione in A1 femminile. Ecco il testo integrale del comunicato della Lega Basket Femminile: “In merito alle dichiarazioni del Presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara riportate sui media, che anticipano la decisione della società di concludere il proprio percorso nel movimento, la Lega Basket Femminile desidera rimarcare alcune considerazioni ai margini di tale decisione.



Come già occorso in passato, la rinuncia di una compagine importante, che ha ottenuto risultati di rilievo sia in Italia che in Europa, comporterà doverose riflessioni e considerazioni, e sarà cura di LBF discuterle nelle sedi istituzionali preposte, coinvolgendo tutte le parti del movimento in maniera il più possibile trasparente e guidata dal principio-guida di tutela delle proprie associate e della loro posizione. Si ritiene tuttavia doveroso sottolineare, nel rispetto della decisione presa, un notevole vizio di forma. La tempistica delle dichiarazioni del presidente Sardara è particolarmente infelice, in quanto rilasciate a stagione di Serie A1 non ancora terminata, e nella fattispecie con un’intera serie di Playout ancora da giocare tra Brixia e Battipaglia.



La scelta di non attendere che la stagione si concluda per tutti e dia i propri verdetti sul campo è particolarmente indelicata verso tutte le giocatrici, gli staff, le società e chi è ancora in attesa di affrontare le ultime gare della stagione con la massima professionalità e serietà. Le società che hanno sfidato Sassari nel suo percorso e che ogni giorno investono nel movimento preziose energie e risorse in maniera spontanea e passionale, meritano una maggior considerazione e la possibilità di concludere la stagione sul campo senza questo tipo di distrazioni esterne, che denotano scarso interesse verso la categoria, che sino a poche ore prima le proprie tesserate stavano difendendo con cuore e generosità. Così come tutte le società che partecipano ai campionati femminili, che ogni giorno affrontano difficoltà di cui è ben conscio il presidente Sardara, avendone diffusamente parlato nelle interviste concesse e meritano senza alcun dubbio un plauso e tutto l’appoggio possibile”.