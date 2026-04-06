La Dinamo lotta ma cede in volata: Cantù si impone al fotofinish 80-78

Dopo la cocente sconfitta maturata al PalaSerradimigni contro la “pericolante” formazione dell’Universo Treviso, la Dinamo Sassari allenata dall’esperto coach croato Veljko Mrsic subisce - purtroppo - una dolorosa sconfitta nell'importantissimo match che l’ha vista opposta, poche ore fa, alla temibile Pallacanestro Cantù. Una battaglia, accaduta in terra lombarda e terminata sul punteggio di 80-78 in favore del roster canturino, in cui i ragazzi isolani hanno lottato con grande grinta e determinazione non ottenendo - però - un successo che sarebbe stato indubbiamente di enorme valore per questa parte finale di Regular Season.

In merito al match, partita molto bella e avvincente sin dai primissimi minuti di gioco, dove le due compagini si rincorrevano nel punteggio dando vita ad una contesa estremamente combattuta e ricca di emozioni. Primo periodo che terminava - infatti - (dopo l’esito di parità avvenuto a metà della frazione di gioco sul 14-14) sul risultato di 28-24 in favore della formazione isolana, lasciando aperta la vittoria della contesa a qualsivoglia risultato.

Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo la gara, seppur continuando sulla falsariga del precedente game, vedeva la Dinamo Sassari - a circa 4 minuti dall’inizio del secondo quarto - subire un pesantissimo parziale di 10-0, che da una parte non certamente faceva felice l’intera tifoseria sassarese, dall'altra poteva essere l’inizio di una pesantissima débâcle per il team presieduto dall’ottimo dott. Stefano Sardara. Una situazione, quella appena menzionata, che - tuttavia - non accadeva, dato che la squadra capitanata dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas riusciva a chiudere la seconda frazione di gioco con “soli” 3 punti di svantaggio che lasciavano intatte le speranze di portare a casa una vittoria di notevole importanza sia in termini di classifica che per il morale.

In merito al rientro in campo per la disputa della seconda parte del match, la partita proseguiva in maniera particolarmente accesa con i due team che davano il meglio di loro sul parquet combattendo su ogni pallone e non lasciando nulla di intentato al fine di portare a casa l’intera posta in palio. Il risultato al termine del terzo periodo recitava: Pallacanestro Cantù 61 - Dinamo Sassari 66.

Sull'ultima parte del match, questa era caratterizzata da una “battaglia” che si svolgeva sul punto a punto sino agli ultimi secondi del match e che si concludeva con il successo della formazione bianco-azzurra sul punteggio di 80-78.

In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sassarese. Questo avverrà, in terra varesotta, il giorno 12 aprile 2026 alle ore 17.30 contro l’ostica Pallacanestro Varese allenata dal navigato mister ellenico Ioannis Kastritis.