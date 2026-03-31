Sport Valledoria celebra il 75° della Polisportiva: inaugurato il nuovo polo sportivo “Gian Piero Bayslak”.

Una giornata storica per lo sport di Valledoria. In occasione del prestigioso traguardo dei 75 anni di fondazione della Polisportiva Valledoria, la comunità ha festeggiato ieri l’inaugurazione della rinnovata struttura sportiva intitolata a Gian Piero Bayslak. L'intervento, parte integrante del piano di riqualificazione degli impianti comunali, consegna al territorio un centro d'avanguardia destinato a diventare un punto di riferimento per l'intera regione. Il restyling ha trasformato radicalmente l'area, puntando su materiali di ultima generazione e sostenibilità.



Tra i principali interventi spiccano, il nuovo "Green" a 11: rifacimento totale del campo principale con manto in erba sintetica di altissimo livello, dotato di un moderno sistema drenante e adeguato alle dimensioni regolamentari per il Campionato Nazionale Dilettanti. Calcio a 9: realizzazione di un secondo campo in erba artificiale drenante, ideale per gli allenamenti e le categorie giovanili. Efficienza energetica: installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led per entrambe le strutture, garantendo visibilità ottimale e consumi ridotti. Decoro urbano: sistemazione delle aree esterne con finiture in erba sintetica per una migliore fruibilità degli spazi comuni.



Il sindaco Marco Muretti, visibilmente soddisfatto durante il taglio del nastro, ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera: “Con l'inaugurazione del nuovo impianto “Gian Piero Bayslak” non restituiamo solo un campo da gioco, ma un vero e proprio centro di aggregazione sociale. Questo intervento è un tassello fondamentale nel nostro progetto di riqualificazione: vogliamo che Valledoria sia sempre più attrattiva per la pratica sportiva, offrendo ai nostri giovani strutture moderne, sicure e all'altezza delle loro ambizioni. Celebrare i 75 anni della nostra Polisportiva con un’opera di questo valore è l'omaggio più bello che potessimo fare alla nostra storia sportiva”. La cerimonia ha visto una partecipazione corale: oltre alla dirigenza della Polisportiva e all'Amministrazione comunale, erano presenti il rappresentante della FIGC regionale Peppino Pinna, il parroco don Pietro per la benedizione di rito, le associazioni locali e una folta rappresentanza di cittadini e giovani atleti.