Valledoria celebra il 75° della Polisportiva: inaugurato il nuovo polo sportivo “Gian Piero Bayslak”.

Una giornata storica per lo sport di Valledoria. In occasione del prestigioso
traguardo dei 75 anni di fondazione della Polisportiva Valledoria, la comunità ha
festeggiato ieri l’inaugurazione della rinnovata struttura sportiva intitolata a
Gian Piero Bayslak. L'intervento, parte integrante del piano di riqualificazione
degli impianti comunali, consegna al territorio un centro d'avanguardia destinato
a diventare un punto di riferimento per l'intera regione.
Il restyling ha trasformato radicalmente l'area, puntando su materiali di ultima
generazione e sostenibilità.
Tra i principali interventi spiccano, il nuovo "Green"
a 11: rifacimento totale del campo principale con manto in erba sintetica di
altissimo livello, dotato di un moderno sistema drenante e adeguato alle
dimensioni regolamentari per il Campionato Nazionale Dilettanti. Calcio a 9:
realizzazione di un secondo campo in erba artificiale drenante, ideale per gli
allenamenti e le categorie giovanili. Efficienza energetica: installazione di un
nuovo impianto di illuminazione a led per entrambe le strutture, garantendo
visibilità ottimale e consumi ridotti. Decoro urbano: sistemazione delle aree
esterne con finiture in erba sintetica per una migliore fruibilità degli spazi
comuni.
Il sindaco Marco Muretti, visibilmente soddisfatto durante il taglio del nastro, ha
sottolineato l’importanza strategica dell’opera: “Con l'inaugurazione del nuovo
impianto “Gian Piero Bayslak” non restituiamo solo un campo da gioco, ma un
vero e proprio centro di aggregazione sociale. Questo intervento è un tassello
fondamentale nel nostro progetto di riqualificazione: vogliamo che Valledoria sia
sempre più attrattiva per la pratica sportiva, offrendo ai nostri giovani strutture
moderne, sicure e all'altezza delle loro ambizioni. Celebrare i 75 anni della nostra
Polisportiva con un’opera di questo valore è l'omaggio più bello che potessimo
fare alla nostra storia sportiva”.
La cerimonia ha visto una partecipazione corale: oltre alla dirigenza della
Polisportiva e all'Amministrazione comunale, erano presenti il rappresentante
della FIGC regionale Peppino Pinna, il parroco don Pietro per la benedizione di
rito, le associazioni locali e una folta rappresentanza di cittadini e giovani atleti.