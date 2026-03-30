Kickboxing, battaglia alla pari ad Assemini: Davide Demartis ferma l'esperienza di Silecchia. Nel mirino "Alghero Kombat"

Il portacolori algherese strappa un pareggio sul ring dell'evento Arena's. Dopo un primo round in salita, la rimonta contro un veterano da oltre venti incontri. Il 17 maggio si combatte in casa.

Il sudore, le corde del ring e il rumore sordo dei guantoni. Il palcoscenico è l'evento "Arena's" di Assemini, serata dedicata agli sport da combattimento. Qui Davide Demartis, atleta della Kickboxing Alghero, ha incrociato le tibie contro un avversario di lungo corso, portando a casa un pareggio che pesa come una vittoria per la consapevolezza tecnica acquisita.

Il veterano e la rimonta All'angolo opposto si è presentato Matteo Silecchia, alfiere della Classico Gym. Non un novellino, ma un combattente con un bagaglio di oltre venti gare ufficiali alle spalle. Il verdetto di parità decretato dai giudici è la fotografia esatta di un match a due volti. Nel primo round, Silecchia ha fatto pesare la sua classe, gestendo le distanze con il mestiere del veterano. Nelle riprese successive è scattata la reazione frontale di Demartis, che ha alzato il ritmo e pareggiato i conti, colpo su colpo. Il cartellone di Assemini prevedeva incontri di Kickboxing e Muay Thai a "contatto pieno". Cosa significa? Negli sport da ring, il contatto pieno (o full contact) è la disciplina regina: i colpi vengono sferrati con la massima potenza, senza sconti, per cercare la vittoria anche per K.O. Si distingue nettamente dal light contact, dove gli atleti devono frenare la forza del colpo per non ferire l'avversario, vincendo solo in base alla tecnica ai punti. La Muay Thai (la boxe thailandese) è una variante ancora più dura, perché permette di colpire anche con i gomiti e le ginocchia.

Le dichiarazioni e il calendario Il resoconto della compagine catalana inquadra la trasferta asseminese come un tassello fondamentale per la crescita dell'atleta. Le parole diramate dalla società fissano già il prossimo traguardo sul calendario: La trincea del ring si sposta ora sulla riviera del corallo. Tra poco più di un mese, il 17 maggio, si combatterà in casa.