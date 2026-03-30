Blackout Dinamo: Treviso espugna il PalaSerradimigni, svanisce il sogno salvezza anticipata

Dopo la dura sconfitta subita in terra lombarda contro la corazzata Olimpia Milano, la Dinamo Sassari incappa in una cocente battuta d’arresto anche nel match casalingo contro la NutriBullet Treviso. Una gara terminata 103-108 in favore della compagine veneta che, nonostante l'ottima guida tecnica di coach Veljko Mrsic, ha visto i biancoblù gettare alle ortiche nell'ultimo quarto un successo fondamentale. Una vittoria che avrebbe permesso non solo di ipotecare la salvezza, ma anche di regalare una gioia immensa all'intera tifoseria sassarese.

L'avvio è tutto di marca ospite: il team capitanato dall'esperto Matteo Chillo piazza subito un parziale di 10-0 che gela il pubblico isolano e coglie di sorpresa una Dinamo apparsa inizialmente contratta. Con il passare dei minuti, però, la "battaglia" cambia volto: i sardi riescono a ricucire parzialmente lo strappo, chiudendo la prima frazione sotto di sole quattro lunghezze (22-26) e riaprendo i giochi.

Alla ripresa delle ostilità, la squadra del Presidente Sardara accelera. Spinta dal calore dei propri tifosi e da una ritrovata fluidità offensiva, Sassari agguanta prima il pareggio sul 36-36 per poi piazzare il sorpasso sul 48-43. Il finale di secondo quarto è un crescendo biancoblù, con le squadre che vanno al riposo lungo sul punteggio di 59-52.

Il terzo periodo sembra inizialmente confermare l'inerzia del match: la Dinamo tocca anche il +10, dando l'impressione di avere il totale controllo del parquet. Tuttavia, Treviso non molla: trascinata dall'esperienza di Radosevic e dal talento di Macura, la formazione veneta rosicchia punto su punto, chiudendo il terzo quarto a un solo possesso di distanza (79-76).

Nell'ultima e decisiva frazione, dopo una fase iniziale di controllo da parte di Sassari, Treviso torna prepotentemente in partita. Negli istanti finali, i veneti realizzano canestri di pregevole fattura che valgono il sorpasso e una vittoria d'oro per la loro classifica. Il tabellone finale recita: Dinamo Sassari 103 - Universo Treviso 108.

Ora per i biancoblù è tempo di resettare: il prossimo, difficile impegno è fissato per il 4 aprile alle ore 20:30 in terra brianzola, contro l'ostica Pallacanestro Cantù guidata da Walter De Raffaele.