Pallavolo Gymnasium Alghero: weekend da incorniciare tra vittorie nette e il ritorno in vetta alla classifica in seconda divisione

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’ultimo fine settimana della Pallavolo Gymnasium Alghero, impegnata su più fronti tra campionati di categoria e divisioni. Nonostante un avvio del fine settimana amaro, la società algherese ha saputo reagire con determinazione, centrando successi pesanti che ridisegnano le gerarchie dei gironi.

Il cammino era iniziato giovedì con la sfida dell’Under 16 contro la Silvio Pellico. Una gara a due facce dove le giovani algheresi, dopo aver espresso un volley di alto livello nei primi tre set, hanno subito il ritorno delle avversarie cedendo al tie-break (3-2). Un calo di tensione mentale che, come sottolineato dallo staff tecnico, servirà da lezione per la crescita del gruppo.

Il riscatto è arrivato prontamente nella giornata di sabato. La 2ª Divisione ha dominato la trasferta di Sassari contro l’ASD Punto Volley con un netto 0-3, seguita a ruota dalla 3ª Divisione che, tra le mura amiche di Alghero, non ha lasciato scampo al GT Sporting (3-0). Due gare condotte con estrema sicurezza che hanno permesso di far ruotare l'intera rosa, dando spazio e minutaggio a tutte le atlete a disposizione.

La giornata di domenica ha regalato la soddisfazione più grande. Nel recupero mattutino a Sennori, la 2ª Divisione ha superato lo Spring per 1-3. Nonostante qualche sbavatura tecnica, il risultato pieno permette alla Gymnasium di riprendersi ufficialmente la testa della classifica, confermando le ambizioni della vigilia.

A chiudere il cerchio è stata la Serie D, impegnata nel pomeriggio a Sassari contro la Torres Volley Sunshine. Un match senza patemi conclusosi con un rotondo 0-3 (14-25, 22-25, 16-25) che è servito anche come laboratorio tattico. Lo staff ha potuto testare nuove soluzioni di gioco e valutare l'inserimento di alcune giovani promesse: la risposta del campo è stata eccellente, confermando la solidità e la profondità del vivaio algherese.

Con indicazioni importanti da tutte le categorie, la Gymnasium Alghero guarda con ottimismo ai prossimi impegni stagionali.