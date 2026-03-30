Il Tennistavolo Sassari cade a Mantova, ma si consola con la promozione in B2

I campioni d'Italia perdono lo scontro diretto con la Bagnolese (3-2) e vengono agganciati in vetta alla A1 maschile. Trionfo per la Serie C: batte il Paulilatino e sale matematicamente di categoria.

di Pasqualino Trubia

Un fine settimana a due facce per il tennistavolo sassarese. La prima squadra incappa in un passo falso decisivo per gli equilibri dell'alta classifica, ma il bilancio del club viene raddrizzato dalle formazioni minori, che portano a casa una vittoria schiacciante e una promozione matematica.

Lo scivolone in A1 Nel massimo campionato maschile, il Tennistavolo Sassari cede il passo per 3-2 sul campo della Bagnolese. La compagine lombarda si conferma l'autentica "bestia nera" dei campioni d'Italia: avendo già vinto la gara d'andata per 3-1, i mantovani agganciano i sardi in vetta alla classifica, conquistando però il primato virtuale in virtù del vantaggio negli scontri diretti.

Il match si è messo subito in salita. I padroni di casa si sono portati sul 2-0 grazie al netto 3-0 di Mihai Bobocica su Nikita Artemenko e al 3-1 di Hampus Soderlund su Marco Antonio Cappuccio. Il club sassarese ha reagito d'orgoglio, riaprendo la sfida con i successi di Andrea Puppo su Tommaso Giovannetti (3-1) e dello stesso Artemenko su Soderlund (3-1). Nel quinto e decisivo incontro, però, Cappuccio ha dovuto cedere per 3-0 al talento di Bobocica.

La festa della Serie C e il blitz a Roma Le buone notizie arrivano dai campionati inferiori. In Serie C, il Tennistavolo Sassari firma l'impresa superando il Paulilatino per 5-2. Il risultato blinda aritmeticamente la promozione in B2 maschile. Assoluto protagonista di giornata è stato Federico Casula, autore di una provvidenziale tripletta, supportato dai punti singoli conquistati da Alberto Ticca e Laura Pinna. Come funziona il punteggio nel tennistavolo a squadre? Le due società non schierano tutti i giocatori contemporaneamente, ma si sfidano attraverso una serie di incontri "uno contro uno" (i cosiddetti singolari). Ogni singola vittoria porta un punto alla squadra. In Serie A1, il match si conclude quando una delle due formazioni arriva per prima a 3 punti. In Serie C, invece, il traguardo per vincere la sfida è fissato a 5 punti.

Sempre in ambito maschile, la formazione di Serie B2 ha espugnato con autorità il campo della King Pong Roma. Un 5-0 rotondo e senza appello, firmato dalle doppiette di Marco Del Fabbro e Tonino Pinna e dal punto di Ganiyu Ashimiyu (ai danni dei padroni di casa Ghisio, Marzulli e Paolillo). La vittoria in trasferta rende ora inattaccabile il secondo posto in classifica dei sassaresi.