L'Alivavolley sboccia a primavera: le fanciulle dell'Under 14 volano alle finali provinciali

Il sodalizio algherese domina il Girone C e stacca il pass per l'atto conclusivo del 12 aprile. I frutti di un vivaio curato con sapienza da Ivana Nieddu.

di Pasqualino Trubia

V'è una grazia silente e laboriosa nei palazzetti dello sport, lontana dai clamori delle prime squadre, dove i virgulti crescono e si irrobustiscono. L’Alivavolley Alghero ha inteso fare di questa paziente semina la propria ragion d'essere, eleggendo il settore giovanile a cuore pulsante del proprio progetto agonistico e umano. E i frutti, baciati dalla costanza, non tardano a maturare.

Con un turno d'anticipo rispetto alla naturale consunzione del calendario, le ragazze dell'Under 14 hanno domato il Girone C, staccando il meritato biglietto per le finali provinciali che si disputeranno il prossimo 12 aprile.

La continuità e la guida tecnica Non si tratta di un fuoco di paglia o del capriccio di una singola annata benevola. È il consolidarsi di un cimento: già lo scorso anno, la medesima nidiata si era issata fino all'atto conclusivo nella categoria inferiore (Under 13), palesando tempra e continuità di rendimento. A guidare questa scolaresca del taraflex c'è Ivana Nieddu.

L'ossatura del sodalizio Dietro la rete, a sorreggere l'impalcatura, veglia una dirigenza devota alla causa. Dal presidente Salvatore Zinchiri al demiurgo del settore tecnico Alessandro Cau, l'Alivavolley si muove all'unisono. Accanto a loro, le fatiche preziose del dirigente Gianni Budroni, dell’arbitro Raffaele Buo e della segnapunti refertista Federica Bandinu.

Un ingranaggio perfetto che trova linfa vitale e rassicurazione economica nel mecenatismo di sponsor attenti alla crescita del territorio, come Cohiba Fertilia e Buo Assicurazioni Alghero.

L'appuntamento è fissato per metà aprile. Sarà l'occasione per queste giovani amazzoni sottorete di scrivere un'altra pagina di sport pulito e di vibrante passione.

L'ALBO DELLE PROTAGONISTE Ecco i nomi delle atlete che compongono la rosa dell'Under 14: Chiara Casu, Asia Casu, Nicole Artissunch, Sarah Budroni, Greta Muglia, Giulia Puggia, Fatima Diongue, Lucia Scialabba, Sofia Cau, Angelica Meloni, Sophia Corbia, Isa Rojas, Cristina Ara, Ambra Cicala, Caterina Pinna, Melissa Lubrano, Martina Cannas ed Elisa Cicciarella.