Cuore Dinamo: al PalaSerradimigni la battaglia per la salvezza contro Treviso

Dopo la cocente sconfitta avvenuta nello scorso weekend, in terra lombarda, contro la fortissima Olimpia Milano allenata dal giovane coach Giuseppe Poeta, la Dinamo Sassari dell’ottimo Presidente Stefano Sardara sta preparando, proprio in queste ore, una delle gare più importanti di questa difficile Regular Season. La compagine sarda dovrà, infatti, affrontare domenica 29 marzo alle ore 17.30, nell’impianto sportivo isolano del PalaSerradimigni, un autentico scontro salvezza (che la vedrà impegnata contro la “pericolante” formazione dell’Universo Treviso), disputando in questo match una gara che deciderà (in buona parte) le sorti del team sassarese in questo campionato.

Una “battaglia” cestistica, quella che avrà luogo nella ridente città del Nord-Sardegna, certamente ostica e ricca di insidie per la formazione capitanata dall’ottima ala statunitense Rashawn Thomas, in cui i ragazzi biancoblù dovranno giocare al massimo delle loro possibilità per portare a casa l’intera posta in palio e che li vedrà opposti, inoltre, ad un roster, quello trevigiano, sicuramente non ancora rassegnato a “scendere” di categoria (vittoria contro la Vanoli Cremona al PalaVerde nell’ultimo turno di LBA). Questo non solo per le sue indubbie qualità di grinta e determinazione, ma anche in ragion del fatto che possiede, al suo interno, giocatori di notevoli capacità cestistiche e atletiche (tra cui gli esperti playmaker Cappelletti e Weber e il centro Francesco Pellegrino, tutti ex biancoblù così come l’ottimo General Manager Federico Pasquini), che certamente giocheranno con il “coltello fra i denti” (sportivamente parlando, ovviamente) per proseguire il cammino verso una salvezza, in questo momento, non facile da cogliere.

Un team, quello proveniente dal meraviglioso centro abitato veneto, che si sta giocando, quindi, in queste restanti gare della stagione, le ultime carte per rimanere la prossima temporada nel massimo campionato italiano di basket, visto che il divario di punti presente tra la NutriBullet e la Dinamo è di “sole” 6 lunghezze (che diventerebbero 8 - con 6 turni da giocare - in caso di vittoria dei ragazzi biancoblù in questo match, ma che avrebbero addirittura il “peso” di giungere a 10 se le due compagini giungessero al termine della stagione a pari punti).

Cosa dire. Una partita delicata e colma di “pericoli” per i ragazzi isolani, ma che potrebbe rappresentare (in caso di successo) una seria ipoteca sulla salvezza per il team sassarese, situazione appena menzionata che renderebbe estremamente felice l’intera tifoseria sarda e chiunque ami questi gloriosi colori.

In conclusione, augurando come sempre a tutti i nostri spettabili lettori una gara che vi soddisfi appieno, desideriamo ricordarvi nuovamente il prossimo impegno del roster sassarese. Questo avverrà al PalaSerradimigni il giorno 29 marzo 2026 alle ore 17.30 contro l’Universo Treviso, allenato dal giovane mister Marcelo Nicola.