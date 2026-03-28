L'Alghero espugna il Lario: rimonta di nerbo e furore. Lecco piegato nella pugna

I gialloneri, sotto di dieci lunghezze al riposo, ribaltano la contesa al "Del Bione" (34-41). L'ultimo atto stagionale sarà al Maria Pia contro l'Union Milano.

di Pasqualino Trubia

Il rito virile della palla ovale consuma la sua penultima recita stagionale in terra lariana, regalando all'epica sportiva una rimonta di rara bellezza. Al "Del Bione" di Lecco, l'Amatori Rugby Alghero incamera l'intera posta (5 punti in saccoccia) al termine di una tenzone ruvida, sconsigliata ai deboli di cuore e ai pavidi di garretti. I fanti gialloneri dell'allenatore giocatore Marco Anversa salutano le trasferte di questo campionato sconfiggendo per 41 a 34 un Lecco fiero, tignoso, ma costretto infine a cedere il passo di fronte alla straripante fisicità isolana.

La sofferenza e il fango I padroni di casa non stendono tappeti rossi. La prima frazione è un calvario per il quindici algherese. Il Lecco approfitta di ogni sbavatura e capitalizza le sortite offensive, spinto anche dalla superiorità numerica temporanea (giallo a Shelqeti al 17'). L'undici di casa va a riposo sul 29 a 19, un margine di dieci lunghezze che suona come una sentenza prematura per chi non mastica l'imprevedibilità del rugby.

La trasfigurazione e l'epinicio Ma lo sport rugbistico, è materia per uomini di fibra. All'intervallo, Anversa scuote i suoi. Al rientro sul prato, l'esito della gara si capovolge totalmente. L'Alghero smette i panni della vittima sacrificale e indossa l'elmo del predone. La corazzata sarda alza i ritmi della mischia, martellando la trincea lombarda senza soluzione di continuità.

La doppietta di Lenoci e l'incursione vincente di Navarro bucano la linea maginot lariana, mentre il piede educato dello stesso Anversa si trasforma in una sentenza inappellabile per i pali avversari. I padroni di casa si scompongono, perdono Maspero (cartellino giallo) e finiscono per farsi travolgere dall'inerzia del match. Il 34 a 41 finale è il giusto epinicio per una squadra che ha saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo.

L'attesa per l'ultimo ballo La classifica sorride, consolidando la quinta piazza a quota 34 punti. Ora, l'Amatori osserverà un periodo di forzato riposo: il ritiro anzitempo del Noceto ha cancellato dal calendario la diciassettesima giornata per i catalani. Le spade torneranno a incrociarsi per l'ultima volta domenica 19 aprile. Si chiuderà tra le mura amiche del campo Maria Pia, in un ultimo giro di valzer contro i meneghini dell'Amatori & Union Milano. Un'occasione per il popolo algherese di tributare il giusto omaggio a chi, anche quest'anno, ha onorato la maglia sudando fino all'ultima goccia.