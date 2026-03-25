Cagliari, Idrissi operato al crociato: stop di 6 mesi. Riprendono gli allenamenti in vista del Sassuolo

L'intervento al ginocchio del giovane difensore è perfettamente riuscito. Intanto, i rossoblù orfani dei nazionali preparano la delicata sfida salvezza contro i neroverdi.

di Giorgio Saitz

Dopo l’infortunio accaduto nel finale di gara del match avvenuto il 7 marzo contro il temibile Como allenato dal giovane allenatore spagnolo Cesc Fabregas, è perfettamente riuscito, nella giornata di ieri, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il difensore del Cagliari Riyad Idrissi.

Il giovane giocatore isolano è stato, infatti, operato poche ore fa per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà iniziare nei prossimi giorni un percorso riabilitativo che, purtroppo, lo lascerà lontano dai campi di gioco per i prossimi 6 mesi.

Una perdita, quella dell’atleta di origini marocchine, che lascia un grandissimo rammarico sia da parte della società sarda che da parte dei calorosissimi tifosi rossoblù, che certamente vedevano in lui un interessantissimo prospetto, già sulla “rampa di lancio” in merito alla prossima stagione. Un campionato, quello che accadrà nella stagione 2026-27, inoltre ricco di insidie e "pericoli" per la compagine sarda, che poteva essere la stagione della consacrazione per il giovane giocatore nativo di Sadali, ma che, certamente, sarà una temporada in cui vi sarà una ripresa da “dosare” nel migliore dei modi, al fine di evitare ulteriori acciacchi che potrebbero ritardare il rientro, in grande stile, di uno dei più importanti talenti della formazione Primavera allenata dal neo mister iberico Gallego.

Verso il Sassuolo: un crocevia per la salvezza Sempre riguardo alla gloriosa squadra cagliaritana desideriamo informare i nostri spettabili lettori che, alcune ore orsono, sono nuovamente iniziati gli allenamenti del team rossoblù in vista della gara che vedrà impegnata la compagine sarda nell’importantissimo incontro contro l’ostico Sassuolo (il 4 aprile alle ore 15.00) che rappresenterà – a parer nostro – un vero e proprio crocevia per le sorti del Cagliari in questo campionato.

Una stagione, quella che si sta avviando alla conclusione (come era logico aspettarsi), non facile e colma di squadre molto temibili che hanno lottato, e tuttora combattono, al massimo delle loro forze per mantenere la categoria anche nella prossima temporada, ragion per cui il Cagliari – non abbiamo alcun dubbio in merito – non mollerà di un centimetro giocando con grandissima grinta e determinazione al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, una “tranquilla” salvezza che gli permetta non unicamente di giocare in Serie A nel prossimo campionato, ma anche di programmare un futuro roseo e ricco di soddisfazioni e gioie.

I nazionali assenti Tornando agli allenamenti desideriamo, inoltre, informarvi che non hanno potuto partecipare alla seduta odierna l’ottimo portiere (ex Napoli) Elia Caprile, il giovanissimo esterno Palestra, l’attaccante turco Kilicsoy e il difensore slovacco Obert, tutti impegnati con le rispettive nazionali per le gare relative alle qualificazioni al prossimo campionato del mondo.

In conclusione, augurando innanzitutto al giovane Idrissi una prontissima guarigione, che gli consenta di tornare presto in campo, e a tutti i giocatori impegnati con le nazionali un percorso colmo di gratificazioni, vi diamo appuntamento, fra qualche giorno, per ulteriori aggiornamenti in merito al glorioso team rossoblù, salutandovi, in questo momento, con grandissimo rispetto e imperitura stima.