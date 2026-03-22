Sport Nuoro pareggia i conti nei “play-off” di serie C di basket. Vince in casa del Sant’Orsola Sassari (70 a 68) ed ora è tutto rimandato a gara-3.

Il parquet di Sassari si tinge di blu e verde. In un campionato di Serie C Regionale sempre più fisico e imprevedibile, la formazione dei Sirbones di Nuoro pareggia i conti dopo l’inatteso ko dell’andata in casa e mette a segno il colpaccio (70 a 68), andando a prendersi due punti d’oro lontano dalle proprie mura, in casa del Sant’Orsola, quest’ultimo partito ottavo nella griglia-play-off. Non è stata solo una vittoria di talento, ma una prova di forza mentale contro una rivale intenzionata a chiudere il discorso. Ora tutto è rimandato a gara-3 a Nuoro. La partita è iniziata subito su ritmi altissimi. Sassari ha provato a imporre il fattore campo con una pressione a “uomo”, ma i ragazzi di Davide Puddu non si sono fatti intimorire. Grazie a una gestione lucida dei ritmi e a una circolazione di palla fluida, gli ospiti nuoresi hanno trovato varchi importanti nel cuore della difesa sassarese. I punti cardine dell’affermazione dei Sirbones sono stati la difesa asfissiante, che ha tolto il respiro ai tiratori di Sassari, costringendoli a conclusioni forzate e basse percentuali dal perimetro, e la solidità nel “pitturato” con la battaglia sotto canestro che è stata vinta dai “lunghi” nuoresi, bravi a chiudere ogni spazio e a trasformare i rimbalzi difensivi in rapide ripartenze.



Quando il Sant’Orsola ha tentato l’ultimo disperato assalto nel quarto periodo, Nuoro ha risposto con una “tripla pesante” di Galantino e una gestione del cronometro da manuale. Uscire vincitori da Sassari in Serie C non è mai scontato. Per la formazione barbaricina, questo successo rappresenta una dichiarazione d’intenti: il gruppo è solido, coeso e capace di soffrire. Alla fine esplodeva la gioia per un’impresa che consolida le ambizioni di passaggio del turno “play-off”.



Tabellino della gara. Sant’Orsola Sassari: Vargiu 5, Gueye 2, Angius, Nurra ne, Bertolini 24, Aroni 5, Camboni ne, Raffo 5, Peruzzi 8, Casu 19, Scanu Manunta, Barabino. Allenatore: Luca Ruiu Sirbones Nuoro: Assi 5, Loddo ne, Piredda ne, Seddone ne, Canu 9, Radakovic D. 12, Zidda ne, Puddu 6, Martis 2, Doglio 17, Galantino 19. Allenatoe: Davide Puddu Arbitri: Frau Davide di Monserrato (CA) – Saddi Nicola di Quartu (CA)