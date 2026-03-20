Sport Cuore rossoblù contro la corazzata di Conte: alla Domus Arena il Cagliari cerca l'impresa per il riscatto

Partita indubbiamente ostica e ricca di insidie quella che dovrà affrontare, fra pochissime ore, il determinato Cagliari nell’impianto sportivo isolano della Domus Arena. Una gara, quella che vedrà impegnata la compagine sarda contro la temibile squadra del Napoli e valida come 30° turno del massimo campionato italiano di calcio, in cui la formazione isolana si presenta decisa ad invertire l’andamento avuto nel recente periodo- caratterizzato da una mancanza di vittorie(4 sconfitte e 2 pareggi negli ultimi sei incontri)- che ,certamente, "obbliga" il team cagliaritano a cercare un risultato utile, che gli permetta non solo di “muovere” la classifica(allontanando, in questo modo, la zona caldissima della graduatoria), ma anche di “tranquillizzare” l’ambiente dopo gli ultimi risultati- indubbiamente- al di sotto delle aspettative.



L’avversario della formazione sarda sarà -purtroppo-(come abbiamo precedentemente affermato) l’ostico Napoli dell’ottimo mister Antonio Conte. Un "cliente", la compagine campana, estremamente difficile con cui rapportarsi, che -in questo momento- sta avendo un percorso da “prima della classe”(avendo ottenuto tre vittorie negli ultimi tre incontri), che le permettono da una parte di “veleggiare” nelle posizioni di testa della classifica(dove attualmente occupa la terza posizione) e dall’altro di avere come obiettivo quello di conseguire un altro successo(il quarto consecutivo) che le permetterebbe- ulteriormente- di scalare la classifica, ottenendo- in tal modo- una seconda posizione( in questo momento occupata dall’ottimo Milan) insperata fino a qualche partita fa. Al contrario il Cagliari si presenta all’appuntamento contro la formazione partenopea indubbiamente non al massimo della forma visti i recenti risultati ottenuti, ma -comunque- voglioso di dimenticare le ultime debaclè (in particolar modo quella subita contro il Pisa in terra toscana), riprendendo in questo modo, il cammino verso una salvezza che pur essendo non lontana e-anche- a portata di mano in termini di punti, non è stata, al momento attuale, ancora, conseguita. In merito alle formazioni che i due mister schiereranno- a parer nostro- fra qualche ora nello Stadio cagliaritano il giovane tecnico campano Fabio Pisacane dovrebbe optare come modulo di gioco sul 3-5-2 ponendo tra i pali l’ottimo Caprile, difesa a 3 costituita dal giocatore portoghese Ze Pedro, dal “roccioso” Mina e dal rientrante Dossena, a centrocampo da sinistra il calciatore di origini transalpine Adopo, il talentuoso Gaetano, il grintoso Folorunsho e il fortissimo esterno(rivelazione in questo campionato) Marco Palestra. A completare, in attacco il giovanissimo Kilicsoy e l’abile Sebastiano Esposito. Formazione partenopea-invece- con l’ex Toro Milinkovic- Savic in porta, in difesa Beukuma, Buongiorno e Juan Jesus, a centrocampo l’esperto Politano, il giovane Gilmour, il camerunense Angiussa e il “navigato” Spinazzola, sulla trequarti il brasiliano Alisson Santos e lo scozzese (ex Manchester United) McTominay. Unico terminale offensivo il giocatore danese Hojlund. In conclusione augurando a tutti i nostri lettori di vedere una bella partita che soddisfi appieno le loro aspettative desideriamo ricordarvi l’impegno della squadra rossoblù. Questo avverrà, alla Domus Arena, il giorno 20 marzo 2026 alle ore 18.30 contro il temibile Napoli allenato dall’ottimo mister Antonio Conte.