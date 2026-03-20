Cagliari che non vince da sei gare. Contro il Napoli occorre una prova ai massimi livelli. Pisacane: “Siamo consci del fatto che a Pisa è stata una prova molto negativa”

Non vince da sei partite. È un Cagliari che ha toccato il punto più basso in stagione a Pisa, dove nell’ultimo turno è stata travolta. Ora è attesa una pronta riscossa, ma dietro l’angolo c’è un Napoli in piena corsa Champions, reduce da tre vittorie consecutive e con un organico praticamente al completo.

Fra i rossoblù torna Sebastiano Esposito dopo la squalifica, mentre Pisacane dovrà fare a meno di Obert, a sua volta fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Pisa.

Il mister cagliaritano riprende vigore dopo il brutto scivolone in terra toscana: «Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, ma ho visto che i ragazzi sono vogliosi di tornare in campo per dimostrare che quello della scorsa giornata è stato solo un episodio. Sono stati proprio loro a chiedermi di anticipare di un giorno il ritiro per essere più uniti. Siamo consapevoli di esser reduci da una prova molto negativa. Tutti hanno percepito il momento, hanno capito che solo restando insieme, compatti, si può migliorare. Il Napoli è una big del nostro campionato, lotta per le primissime posizioni. E sappiamo bene che questa non è una gara come le altre».

In fascia sinistra, assenti Obert e Idrissi, quest’ultimo squalificato, non è escluso che venga utilizzato Palestra in quella porzione di campo, soluzione già adottata da Pisacane in altre occasioni, anche se resta valida l’alternativa-Zappa.

Vi sarà sicuramente un rimescolamento delle carte per tentare di ridare al gruppo un’identità: «Abbiamo recuperato interamente qualcuno degli infortunati – ha proseguito Pisacane – Deiola ha qualche giornata in più di lavoro sulle spalle ed ancora non ho deciso se utilizzarlo dall’inizio. Cercheremo di avere un approccio importante. Sentiamo tanta fiducia attorno a noi da parte di tutte le componenti, soprattutto dai nostri tifosi. Anche per questo siamo molto dispiaciuti per quanto successo a Pisa».