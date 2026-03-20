Sport Pioggia di medaglie per il Judo Club Alghero - Andrea Monaco al primo posto della Ranking List Nazionale

Prosegue senza sosta la stagione agonistica del Judo Club Alghero, protagonista di un mese di marzo intenso e ricco di risultati che confermano la crescita costante del vivaio della Riviera del Corallo. Uno degli appuntamenti più importanti è stato il Trofeo Italia Esordienti A e B disputato a Leinì il 7 e 8 marzo, dove il club algherese ha schierato dieci atleti in una delle competizioni nazionali più prestigiose della categoria, conquistando complessivamente cinque medaglie. Tra gli Esordienti B spicca la splendida prestazione di Andrea Monaco (-60 kg), capace di imporsi con autorevolezza vincendo cinque incontri e conquistando la medaglia d’oro.



Grazie a questa prestazione e agli ottimi risultati dello scorso anno Monaco è ora al primo posto della Ranking List Nazionale Esordienti B della categoria 60kg, successo che fa onore e porta la società dilettantistica algherese alla ribalta nazionale. Buoni i risultati anche degli altri atleti della società. Nono posto per Federico Mastinu (-38 kg), protagonista di quattro incontri con due vittorie, mentre Riccardo Venturi (-42 kg) e Julio Dettori (-46 kg) hanno mostrato segnali positivi vincendo un incontro ciascuno prima di fermarsi al secondo turno. Indicazioni incoraggianti anche da Carlotta Sotgiu (-63 kg), che ha evidenziato importanti miglioramenti e grande determinazione. Nella giornata di domenica, dedicata agli Esordienti A, sono arrivate altre quattro medaglie: argento per Lorenzo Palazzolo (-66 kg), bravo a reagire dopo una sconfitta iniziale conquistando il secondo posto, e tre bronzi grazie alle prestazioni solide di Altea Mereu (-40 kg), Gabriel Monaco (-50 kg) e Daniel Bisca (-60 kg), tutti protagonisti di percorsi caratterizzati da tre vittorie e una sola sconfitta. Più sfortunato Filippo Sotgiu (-42 kg), fermato da un incontro molto combattuto e non ripescato. Il rendimento trova conferma anche nei piazzamenti nazionali per società, con il quarto posto nella categoria Esordienti A maschile su 43 club e il dodicesimo posto su 59 società negli Esordienti B, numeri che testimoniano la solidità e la competitività del gruppo algherese. I risultati nazionali si sommano a quelli ottenuti a livello regionale.



A Ruinas, nei Campionati Regionali Esordienti A del 15 marzo, il Judo Club Alghero ha conquistato sette medaglie su sette atleti in gara: tre ori con Giorgia Nurra (-57 kg), Gabriel Monaco (-50 kg) e Lorenzo Palazzolo (-66 kg), un argento con Serena Piu (-52 kg) e tre bronzi con Altea Mereu (-40 kg), Filippo Sotgiu (-42 kg) e Daniel Bisca (-60 kg). Il calendario non concede pause: questo fine settimana sarà la volta dei Cadetti impegnati nei Campionati Italiani A2 a Leinì con Ciro Monaco, Sara Canu e Agostino Stile, mentre il 27 marzo toccherà a Enrico Bardino rappresentare il Judo Club Alghero ai Campionati Italiani Juniores A2. Nel complesso, il mese di marzo si conferma estremamente positivo per il sodalizio algherese, capace di coniugare risultati e crescita tecnica. Le prestazioni degli atleti evidenziano un percorso costruito con impegno quotidiano, spirito di squadra e adesione ai valori del judo, elementi che continuano a proiettare il Judo Club Alghero tra le realtà più interessanti del panorama nazionale.