Cagliari, testa al temibile Napoli di Conte: alla Domus Arena per punti salvezza vitali

Dopo il passo falso di Pisa, i rossoblù di Angelozzi preparano la sfida alla corazzata partenopea. Tra i campani probabile rientro di De Bruyne. In casa sarda Borrelli torna ad allenarsi dopo l'infortunio.

di Giorgio Saitz

A pochi giorni dalla cocente sconfitta avvenuta in terra toscana contro il “pericolante” Pisa, il determinato Cagliari del navigato Ds Guido Angelozzi ha ripreso, proprio in queste ore, gli allenamenti, in vista del match che lo vedrà affrontare (fra qualche giorno e nell’anticipo della Serie A) il temibile Napoli allenato dall’ottimo tecnico Antonio Conte.

Una gara, quella che si svolgerà nell’impianto sportivo isolano della Domus Arena venerdì alle ore 18:30 contro la formazione partenopea, certamente ostica e ricca di insidie per la squadra sarda, in cui la compagine rossoblù dovrà dare il massimo per portare a casa un risultato utile che le permetta di proseguire il “cammino” verso una tranquilla salvezza, che rappresenta – a parer nostro – un obiettivo di fondamentale importanza non solo per il centro abitato più popoloso dell’Isola, ma anche un traguardo di notevole rilevanza per l’intera Sardegna.

I pronostici e le ambizioni campane Un match, inoltre, in cui il celeberrimo giocatore rossoblù Pavoletti e i suoi indomiti compagni (è inutile nasconderlo) partono non con i favori del pronostico non solamente per i valori dei calciatori presenti in campo, ma anche perché la formazione campana “viaggia” con il vento in poppa visto che, nelle ultime gare, ha ottenuto tre vittorie consecutive che le hanno permesso di rilanciarsi nelle zone nobili della classifica, aspirando quindi, al termine del campionato, ad una posizione di significativo rilievo che le permetta (nella prossima Stagione) di partecipare alla più importante competizione calcistica europea (la Champions League).

D’altro canto, tuttavia, il team presieduto dal dott. Tommaso Giulini non dovrà lasciare nulla di intentato nel match che lo vedrà frapposto, nel corso del fine settimana, alla compagine partenopea, al fine di mettere ulteriore fieno in cascina e proseguendo, quindi, quel discorso in chiave salvezza che le consenta di allontanarsi sempre più dalla zona caldissima della classifica, attualmente occupata, come tutti sappiamo, da squadre (Verona, Pisa e Cremonese) mai dome e non del tutto rassegnate a scendere di categoria nella prossima Stagione.

Le formazioni: le scelte di Conte e il recupero di Borrelli In merito sempre alla gara contro la compagine partenopea, da segnalare nelle file campane, innanzitutto, il possibile avvicendamento a centrocampo tra l’ottimo giocatore di origini scozzesi (ex Manchester United) Scott McTominay e l’atleta camerunense (classe ’95) Andre Zambo Anguissa; in secondo luogo la probabile partenza del calciatore slovacco Stanislav Lobotka dalla panchina ed inoltre il probabile “rientro” (dal 1° minuto) dell’esperto giocatore belga Kevin De Bruyne, il quale ha fatto vedere, negli ultimi incontri disputati dalla formazione campana, ottimi “spunti” e bellissime giocate facendoci, in tal modo, capire le grandissime qualità calcistiche di cui è indubbiamente dotato.

In conclusione, lasciando (come è logico che sia) all’esperto mister Antonio Conte ogni decisione in merito alla formazione da schierare contro la squadra sarda nel prossimo incontro, desideriamo inoltre far presente (nella compagine cagliaritana) la ripresa degli allenamenti del giovane attaccante Gennaro Borrelli, il quale ha svolto, nel corso della seduta di allenamento, il lavoro a lui prescritto al fine di recuperare dal fastidioso infortunio occorsogli un mese orsono.

Ora, proprio in conclusione, augurando prima di tutto alla “punta” (ex Brescia) una pronta guarigione che gli permetta di tornare presto in campo e in seconda istanza a tutti i nostri spettabili lettori di vedere uno splendido match che soddisfi appieno le loro aspettative, vogliamo (nuovamente) ricordarvi il prossimo, difficile, impegno del team isolano. Questo accadrà contro l’ostica compagine del Napoli, nel grazioso impianto della Domus Arena, venerdì 20 marzo alle ore 18:30.