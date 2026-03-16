La Gymnasium Alghero sulle montagne russe: dalla beffa iniziale al trionfo finale. Il bilancio del weekend tra Serie D, Under e campionati minori

Un fine settimana di alti e bassi per le formazioni algheresi. Sconfitta amara per la Serie D contro la Junior Volley, ma riscatto strepitoso contro la PGS Gioins. Ottime conferme dalle giovanili.

di Pasqualino Trubia

Un weekend all'insegna delle emozioni forti per la Pallavolo Gymnasium Alghero. Un ottovolante di risultati che, come sintetizzato dalla dirigenza, è "iniziato male, ma finito benissimo". Tra sfide cruciali per l'accesso alle fasi finali, derby accesi e rimonte mozzafiato, le squadre algheresi hanno vissuto giorni intensi su tutti i fronti.

La falsa partenza: l'under 16 cede alla Junior Volley Il fine settimana si è aperto giovedì 12 marzo con una doccia fredda per la Pall. Gymnasium Alghero Rossa (Campionato 16FA). La sfida casalinga contro l'ASD Junior Volley era considerata un crocevia fondamentale per l'accesso alle fasi finali. Serviva una vittoria piena, ma il campo ha emesso un verdetto diverso: 0-3 (18/25, 21/25, 19/25). Nonostante le potenzialità della squadra, alcune carenze tecniche nel primo tocco hanno compromesso la gara. Le ragazze algheresi non hanno demeritato sul piano del gioco, ma hanno sofferto tremendamente l'efficacia al servizio delle avversarie. Un gap in ricezione che si è rivelato fatale, dimostrando come, nella pallavolo, il primo tocco sia vitale per arginare lo strapotere in battuta.

Il riscatto d'orgoglio: la Serie D sbanca Sassari La delusione iniziale è stata ampiamente spazzata via dalla prestazione maiuscola della Gymnasium (Campionato DFC) domenica 15 marzo contro l'ASD PGS Gioins a Sassari. Una partita carica di tensione emotiva, figlia delle polemiche dell'andata (legate a problemi di sicurezza del campo e decisioni arbitrali controverse). Nonostante si giocasse in trasferta, le algheresi sono entrate in campo con una determinazione feroce, annichilendo le padrone di casa nei primi due set (15/25, 18/25). Nel terzo parziale (25/15), un calo di concentrazione, unito all'efficacia difensiva della Gioins e alla prestazione di una loro centrale particolarmente ispirata, ha riaperto i giochi. Il quarto set è stato una vera battaglia. Avanti con un rassicurante margine, la Gymnasium ha subito la rimonta sassarese fino al 24-22 per le padrone di casa. Qui è salita in cattedra una giovane dell'Under, inserita appositamente per il servizio: sangue freddo, battuta efficace e situazione ribaltata. Vittoria al fotofinish per 24/26 e un 1-3 finale che profuma di rivincita. Un trionfo di carattere, pur con la consapevolezza di dover diventare più "ciniche" per evitare di riaprire partite già in tasca. Con tre punti di svantaggio dalla capolista, la Gymnasium resta in agguato sperando in passi falsi altrui nei prossimi scontri diretti.

Under in grande spolvero: vittorie e segnali incoraggianti Le note più liete del weekend arrivano dalle formazioni giovanili. Terza Divisione Under (3DFU B): Sabato 14 marzo, netta affermazione in trasferta per la Pallavolo Gymnasium Alghero contro l'A.S.D. Sporting Thiesi per 0-3 (23/25, 18/25, 15/25). Una vittoria preziosa che ribalta il risultato dell'andata e conferma la crescita di un gruppo ricco di giovani prospetti. Under 18 (18FB): Domenica mattina trionfale a Sassari per la Pallavolo Gymnasium Alghero contro la blasonata Silvio Pellico 3P U18F. Un 0-3 (11/25, 10/25, 24/26) che non ammette repliche. Dopo due set dominati con ordine e concretezza, le algheresi hanno subìto il ritorno delle padrone di casa nel terzo parziale (sotto 24-20), riuscendo però a rimontare con caparbietà e lucidità al servizio. Terza Divisione Open (3DFOB): Domenica mattina, agevole successo casalingo per la Pallavolo Gymnasium Alghero contro l'ASD Torres Volley: 3-0 (25/4, 25/4, 25/2). Under 14 (14FC): Domenica a mezzogiorno, la Pall. Gymnasium ha lottato fino al tie-break contro l'ASD Bonorva Volley, cedendo per 2-3 (29/27, 25/19, 18/25, 16/25, 14/16). Avanti 2-0, la squadra di Veronica Contene ha pagato dazio alle rotazioni volute per dare spazio a tutte le atlete, ma ha dimostrato una crescita tecnica esponenziale rispetto alla netta sconfitta dell'andata. Un risultato che conferma il buon lavoro svolto, al di là del punteggio finale.

La nota dolente: black-out nel derby di Seconda Divisione Il fine settimana ha registrato anche una brutta caduta nel derby di Seconda Divisione (2DFUNICO) giocato a Olmedo sabato 14 marzo. La Pallavolo Gymnasium Alghero, fino a quel momento imbattuta, è stata nettamente superata dall'ASD Alivavolley per 3-0 (25/21, 25/22, 25/14). Un crollo inaspettato, figlio probabilmente della troppa tensione agonistica accumulata alla vigilia. Le algheresi sono entrate in campo "sgonfie", disunite e fallose in ogni fondamentale: servizio, ricezione, attacco. Una prestazione opaca su cui riflettere per non compromettere il cammino stagionale, riconoscendo al contempo i meriti di un'Alivavolley grintosa e ben messa in campo.