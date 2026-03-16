L'apoteosi della SAP Alghero: scettro regionale per le Under 17 e scorpacciata di canestri al maschile

Le ragazze conquistano il titolo sardo battendo la Virtus e volano alle finali nazionali. Al Palamanchia, pioggia di punti per Rosas (38) e "Chef Mike" (39). Esordio in Serie D per due classe 2010.

di Pasqualino Trubia

Mentre l'Italbasket femminile festeggia lo storico ritorno ai Mondiali dopo 32 anni di digiuno, la linfa vitale della palla a spicchi scorre copiosa e rigogliosa anche in terra catalana. La SAP Alghero archivia una settimana da incorniciare, dominando i parquet isolani e proiettandosi di diritto verso i palcoscenici nazionali.

Il trionfo delle amazzoni Under 17 Il fiore all'occhiello del fine settimana sboccia nel settore femminile. Le ragazze dell'Under 17 non lasciano scampo alla Virtus Cagliari, annichilita sul legno amico con un perentorio 73 a 44. Un successo che non porta in dote solo il referto rosa, ma cuce sulle maglie algheresi il titolo di prime classificate in Sardegna.

La vittoria vale il pass diretto per il Concentramento Nazionale, fissato sul calendario per il 10, 11 e 12 aprile. Un momento di grazia che prosegue senza sosta: la truppa femminile è infatti attesa già oggi sul parquet di Selargius per il primo atto dei playoff del campionato Under 19.

A suggellare l'ottimo stato di salute del vivaio è arrivata anche la chiamata di prestigio per Adelaide Zoagli e Giorgia Sechi. Le due giovani atlete sono state convocate dall'Academy Sardegna, avendo l'opportunità di allenarsi sotto le direttive di coach Giovanni Lucchesi, decano e figura storica del basket giovanile tricolore.

Il fortino del Palamanchia e i cecchini dell'Under 17 Il versante maschile non è stato da meno, trasformando il Palamanchia in un fortino inespugnabile e dispensando grandinate di canestri.

Nel campionato Under 17 Eccellenza, la Costruzioni Valentino SAP ha incrociato le armi con la Città Futura Roma. Dopo una prima frazione agonisticamente ruvida, chiusa sul 26 a 18 per i padroni di casa, il quintetto catalano ha rotto gli argini nella ripresa, dilagando fino al definitivo 92 a 65. A bruciare le retine capitoline ci ha pensato un debordante Fabio Rosas, autore di ben 38 punti personali, fedelmente scortato dalle altre due bocche da fuoco del roster: Chemerys (23 punti) e Paolo Fara (20 punti).

La Serie D e l'esordio dei virgulti La scorpacciata offensiva del weekend si è conclusa con il campionato di Serie D. Sempre sul legno amico del Palamanchia, la SAP ha piegato la fiera resistenza dell'Astro Cagliari, scollinando quota cento e fermando il tabellone sul 102 a 77.

Sugli scudi la prestazione monstre di "Chef Mike", dominatore assoluto con 39 punti a referto. Ma la vera vittoria, in ottica di programmazione futura, è la fiducia accordata alla "linea verde". La contesa domenicale ha visto infatti l'esordio assoluto nel basket dei grandi per due giovanissimi virgulti classe 2010: Federico Canu e Alessandro Valentino.