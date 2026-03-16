Il furore giallorosso piega il Sennori: l'FC Alghero conquista tre punti di puro ossigeno nella trincea della salvezza

La dea Eupalla premia il cuore dei padroni di casa. Federici sblocca su rigore, Pintus raddoppia nel finale. Inutile il penalty ospite a tempo scaduto. Una vittoria maschia che rilancia i catalani.

Il nume tutelare Eupalla, si sa, esige tributi di sudore e fango. E sul prato amico, nella 23ª giornata del campionato di Prima Categoria (girone D), l'FC Alghero ha versato fino all'ultima goccia di energia per domare un Sennori spigoloso e mai domo. Il tabellone finale recita 2-1 per i giallorossi: un risultato che non è solo statistica, ma puro ossigeno nella durissima corsa per il mantenimento della categoria.

L'esecuzione capitale dell'ex L'abbrivio della contesa vede subito i padroni di casa prendere in mano il pallino del gioco, facendo circolare il cuoio alla ricerca della crepa nel muro difensivo avversario. Il Sennori si rintana con ordine, badando al sodo e affidandosi alle ripartenze.

A spezzare l'equilibrio ci pensa l'incursione di Lollo Riu: al 19', il cursore algherese penetra in area palla al piede e viene falciato. L'arbitro Paulis non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta l'ex di turno, Matteo Federici. Freddezza glaciale, portiere spiazzato e palla in fondo al sacco: 1-0. L'Alghero fiuta il sangue e spinge sull'acceleratore, sfiorando il raddoppio al 25' con una conclusione dal limite di Peana, neutralizzata in due tempi dall'estremo difensore ospite Pittalis.

Il baluardo Dore e la tenacia di Pintus La ripresa si apre con un Sennori costretto fisiologicamente ad alzare il baricentro per cercare l'aggancio. È in questa fase che sale in cattedra il guardiano algherese Dore. Al 54', il portiere si supera con un balzo felino, sventando una conclusione ravvicinata di Pisanu e blindando il vantaggio.

La gara si trasforma in un duello rusticano, aperto a ogni ribaltamento di fronte. Pittalis, dall'altra parte, tiene in vita il Sennori respingendo i tentativi di Federici e le incornate di Pintus. Proprio l'attaccante algherese ingaggia una sfida personale con la sfortuna: all'83' sfiora la rete colpendo il palo pieno. Ma è il preludio al castigo. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, lo stesso Pintus scocca il tiro risolutore: la sfera bacia il montante destro e si insacca, siglando il meritato 2-0.

L'ultimo brivido e la sirena Quando la pratica sembra archiviata, il finale regala l'ultimo sussulto. In pieno recupero (92'), il direttore di gara sanziona l'area algherese concedendo il secondo penalty di giornata, stavolta a favore degli ospiti. Desini trasforma, accorciando le distanze sul 2-1 e infiammando i secondi conclusivi. Ma la trincea giallorossa regge l'urto finale con ordine e mestiere, mettendo in cassaforte una vittoria pesantissima per il morale e per la classifica.

IL TABELLINO

FC ALGHERO – SENNORI 2 - 1

Reti: 19’ pt Federici (A) su rigore, 39’ st Pintus (A), 47’ st Desini (S) su rigore.

FC ALGHERO: Dore, Marrosu (13’ st Cingotti), Peana, Spanu (26’ st Mameli), Ardu (7’ st Zanda), Gnani, Federico Serra, Puledda, Riu, Pintus, Federici (22’ st Cherchi). A disposizione: Francesco Serra, Pinna, Carta, Carbone, Molinari. Allenatore: Tommaso Movilli

SENNORI: Pittalis, Piu (30’ st Stumpo), Falchi (40’ st Bammou), Ruiu, Pisanu (29’ st Cosso), Fiori, Scannicchio, Ansaldi, Polo, Desini, Spiri. A disposizione: Tellini, Senes, Murru, Piras, Raiano, Pusceddu. Allenatore: Piergianni Pala

Arbitro: Federico Paulis (sezione di Quartu Sant’Elena)