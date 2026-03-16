Sport Cagliari, la sconfitta di Pisa e il prezzo dell’assenza di ambizione

La sconfitta per 3-1 contro il Pisa Sporting Club non è soltanto una serata storta del Cagliari Calcio. È qualcosa di più. È una partita che fotografa un problema più profondo: la distanza tra ciò che questa squadra potrebbe essere e ciò che invece sembra accontentarsi di diventare. A Pisa il Cagliari ha dato l’impressione di una squadra molle, poco reattiva, quasi sorpresa dall’intensità degli avversari. Eppure la partita era tutt’altro che banale. Il Pisa aveva disperatamente bisogno di punti e proprio per questo era facile prevedere una gara dura, sporca, combattuta. Il Cagliari invece è entrato in campo come se fosse una formalità, come se bastasse presentarsi per portare a casa il risultato. Non è andata così. Il primo tempo ha mostrato una squadra fragile nelle distanze e nelle letture difensive, incapace di controllare le fasce e spesso in ritardo nelle seconde palle. Gli avversari hanno trovato spazio con troppa facilità, mentre il Cagliari faticava a costruire gioco con continuità. Nella ripresa, anche quando la partita sembrava poter cambiare inerzia, sono arrivati episodi che hanno finito per affossare definitivamente ogni tentativo di rimonta.



Il gol di Leonardo Pavoletti aveva riaperto uno spiraglio, ma è rimasto un lampo isolato in una serata complessivamente opaca. Troppi errori individuali, troppe disattenzioni, troppe situazioni gestite con superficialità. Il risultato finale racconta esattamente questo: una squadra che non è riuscita a imporre il proprio livello contro un avversario che invece ha giocato la partita con fame e convinzione. Ma sarebbe troppo semplice fermarsi al campo. Perché questa partita arriva dentro un contesto che merita qualche riflessione. Il mercato di gennaio, per esempio, ha lasciato molti interrogativi. In un momento della stagione in cui diverse squadre rafforzano la rosa per affrontare la parte decisiva del campionato, il Cagliari ha invece dato la sensazione di ridurre le proprie alternative, perdendo profondità proprio quando sarebbe servita più solidità. È una scelta che inevitabilmente pesa nelle settimane successive. Quando arrivano squalifiche, infortuni o semplicemente cali di forma, una rosa meno completa paga il prezzo delle proprie lacune. A questo si aggiunge un tema ancora più delicato: il messaggio che arriva dall’ambiente societario. Quando il direttore sportivo Guido Angelozzi afferma che arrivare diciassettesimi sarebbe comunque un risultato soddisfacente, il rischio è quello di abbassare l’asticella prima ancora che il campionato lo imponga.



La salvezza è un obiettivo legittimo, soprattutto in una stagione complessa. Ma tra considerarla un traguardo da conquistare con fatica e trasformarla in una sorta di comodo punto d’arrivo c’è una differenza enorme. Le squadre spesso assorbono l’ambizione, o la mancanza di ambizione, di chi le guida. Ed è proprio questo il punto più delicato della sconfitta di Pisa. Non tanto i tre gol subiti o la prestazione opaca, quanto la sensazione che il Cagliari stia lentamente accettando una dimensione di galleggiamento, senza la volontà di alzare davvero il livello. Il campionato però non concede distrazioni. La permanenza in Serie A non è ancora matematica e ogni partita può cambiare gli equilibri della classifica. Servono attenzione, intensità e soprattutto una convinzione diversa. Perché perdere può capitare. Ma dare l’impressione di accontentarsi, in una stagione che richiederebbe il massimo della tensione competitiva, è un lusso che il Cagliari non può permettersi.