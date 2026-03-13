Volley, la Web Project Sottorete espugna Sassari: netto 3-0 alla Silvio Pellico e primato in classifica

La squadra algherese archivia la pratica in trasferta tenendo a distanza l'Ermes Volley. Il tecnico Granese: "Sempre al comando del gioco, ha vinto l'esperienza. Ma complimenti ai giovani avversari". Domenica prossima sfida in casa contro il Castelsardo.

Nel campionato provinciale di Prima Divisione Maschile, la Web Project Sottorete sbriga la pratica della quindicesima giornata con chirurgica precisione. Sul parquet della palestra di via dei Mille, a Sassari, la formazione algherese supera i padroni di casa della Silvio Pellico con un secco 3 a 0.

Il tabellino racconta di un match indirizzato fin dalle prime battute. Gli algheresi hanno dominato il primo set, chiuso con un perentorio 11-25, per poi amministrare il vantaggio nel secondo (21-25). L'unico vero sussulto è arrivato nel terzo e ultimo parziale, quando i sassaresi hanno tentato di allungare la partita, arrendendosi solo sul filo di lana (23-25).

La vittoria in trasferta pesa come un macigno sull'economia del campionato. I tre punti conquistati permettono alla Sottorete di consolidare il primo posto in solitaria a quota 33 punti, rintuzzando l'assalto della diretta inseguitrice, l'Ermes Volley (ferma a 32). La Silvio Pellico resta invece ancorata al quarto gradino della classifica con 27 punti.

A fine gara, l'allenatore algherese Enrico Granese ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando la capacità di reazione della squadra dopo le fatiche del turno precedente. Le sue parole: «La gara di ieri è stata una bella gara, la squadra ha risposto bene dopo il 3-2 della scorsa settimana. Un bel gioco, sviluppato bene, siamo sempre stati in comando, l'unico set un po' tirato è stato il terzo perché abbiamo lasciato più l'iniziativa all'altra squadra, però siamo riusciti tranquillamente a pareggiare, superarli e vincere agilmente».

Il tecnico della Sottorete non ha risparmiato un'analisi lucida e sportiva sugli avversari, riconoscendo il divario anagrafico che ha deciso il match: «Va detto che è molto bella la squadra della Pellico, tutti ragazzi giovani con delle ottime prospettive di crescita. Ora abbiamo anche il fattore esperienza e siamo più avanti, però nel futuro ci saranno dei bellissimi giocatori. Sono veramente soddisfatto della squadra che è stata ottima».

Il calendario impone di archiviare subito i festeggiamenti. Il prossimo appuntamento per blindare ulteriormente la vetta è fissato per domenica 22 marzo. Si torna a giocare ad Alghero: alle ore 19:30, sul parquet della Palestra Comunale della Scuola Media "Maria Carta" (via Malta), la Web Project Sottorete ospiterà l'Asd Centro Storico Castelsardo.