Sport Cagliari possibili rientri (e non), rinnovo Obert

A pochissimi ore dal match che vedrà il Cagliari dell’ottimo Ds Guido Angelozzi affrontare la “pericolante” compagine del Pisa, notizie certamente confortanti quelle arrivate, alla formazione rossoblù, dall’infermeria della gloriosa Società isolana. La squadra sarda presieduta dal dott. Tommaso Giulini ha-infatti- visto “rientrare” in gruppo uno dei suoi giocatori più talentuosi (il trequartista partenopeo Gianluca Gaetano), il quale rappresenta- a parer nostro- uno dei calciatori di maggior spessore tecnico (e tattico) presenti all’interno della rosa a disposizione del giovane allenatore Fabio Pisacane.



Il centrocampista campano- è doveroso dirlo- (fermo ai box dal 9 febbraio 2026 a seguito dell’infortunio occorsogli durante il match che ha visto la determinata compagine cagliaritana confrontarsi con la temibile Roma dell’esperto Lorenzo Pellegrini) era stato sostituito nel ruolo, in questo ultimo periodo,(e con buon profitto) dal giovanissimo giocatore zambiano della formazione Primavera rossoblù Joseph Liteta, il quale- quando è stato chiamato in causa- ha svolto il compito assegnatogli con una tale grande abnegazione e una determinazione non comuni a ragazzi della sua età. In merito ad ulteriori “rientri” per la prossima gara del team isolano sicuramente da citare il lavoro svolto parzialmente in gruppo dal “roccioso” difensore centrale colombiano Yerry Mina, il cui pieno recupero si spera accada nel più breve tempo possibile. Ancora a parte-inoltre- l’allenamento svolto (in data odierna) dal “navigato” vice-capitano Alessandro Deiola e dal centrocampista (ex Frosinone) Luca Mazzitelli, che proseguono il loro lavoro (e le cure del caso) alfine di tornare -a breve- nuovamente disponibili per le successive gare della Stagione. Cosa dire della prossima gara della squadra cagliaritana per quanto riguarda i possibili giocatori presenti nell’ultimo periodo in infermeria. Un rientro importante (Gaetano),che certamente darà il suo notevole contributo sia nella costruzione del gioco che in fase realizzativa-vediamo se mister Pisacane deciderà, già, di schierarlo (o di farlo entrare) questo weekend durante l’importantissimo match contro la formazione toscana- un atleta in netta ripresa (Mina), che tutti speriamo torni prestissimo a “calcare” i campi di gioco e alcuni (Deiola e Mazzitelli), che stanno lavorando alacremente (e con perizia) per tornare presto a disposizione. In conclusione ricordando(nuovamente) ai nostri spettabili lettori che la prossima “battaglia” della formazione cagliaritana avverrà, in terra toscana, il giorno 15 marzo 2026 alle ore 15,00 contro la “traballante” Pisa, che si sta giocando (in queste restanti gare) le ultime "chances" di rimanere nella massima Serie, desideriamo riportarvi una notizia diramata dal Cagliari Calcio negli ultimi giorni.



Trattasi del rinnovo del difensore di origine slovacca (classe 2002) Adam Obert, il cui rapporto con la rinomata Società sarda è stato prorogato fino all’anno 2030. Ora, proprio al termine, le uniche situazioni che desideriamo fare sono due. La prima è augurare a tutti gli atleti isolani, presenti in codesta contesa, di disputare un grande match che li permetta di conseguire un risultato utile che li permetta un ulteriore “passo” verso una tranquilla salvezza, la seconda è esprimere il nostro auspicio che tutti i tifosi presenti guardino un grandissimo match, che li porti notevoli gioie e molteplici soddisfazioni. Detto ciò vi salutiamo, con imperituro affetto ed eterna stima.