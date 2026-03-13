La scalata verso il tricolore: lo Slalom Guspini-Arbus entra nel Campionato Nazionale

La 15esima edizione della gara motoristica, in programma il 16 e 17 maggio, ottiene la massima validità nazionale. Il presidente Vacca: "In arrivo i migliori piloti della specialità. Sinergia con Loceri per agevolare le iscrizioni".

Il nastro d'asfalto della Statale 126 si prepara ad accogliere l'élite dell'automobilismo italiano. La quindicesima edizione dello Slalom Guspini-Arbus (4° Memorial Ignazio Pani), in calendario il 16 e 17 maggio prossimi, incassa la promozione sportiva definitiva: la gara sarà valida per il Campionato Nazionale Slalom.

Un riconoscimento che proietta l'evento organizzato dall'Associazione Arbus Pro Motor's ai vertici della specialità, trasformando i tornanti del Medio Campidano in un palcoscenico tricolore.

Tutte le validità della corsa La titolazione nazionale (con coefficiente 1,5) è il fiore all'occhiello di un palmarès sportivo già ricco. Sotto l'egida dell'Automobile Club Cagliari, la gara manterrà le validità acquisite nella scorsa edizione: sarà la prova inaugurale del Trofeo d'Italia Nord, aprirà la Coppa Zona 2 (che accorpa Sardegna e Toscana) e varrà come seconda tappa del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom (coefficiente 1,75). Negli Slalom automobilistici, a differenza dei classici rally, la sfida è puramente contro il cronometro su un percorso in salita di pochi chilometri, interrotto da postazioni fisse di birilli (le "porte"). L'obiettivo del pilota non è solo la velocità pura, ma la precisione: abbattere un birillo comporta una severa penalità in secondi che compromette il tempo finale. Le auto ammesse spaziano dalle normali vetture stradali elaborate ai sofisticati prototipi tubolari da corsa.

Il Logos del presidente e l'asse con l'Ogliastra L'approdo nel Campionato Nazionale certifica il salto di qualità organizzativo. Amerigo Vacca, presidente dell'Associazione Arbus Pro Motor's, inquadra il risultato stringendo un'alleanza tattica con l'altra tappa sarda del circuito, lo Slalom Città di Loceri (previsto per fine maggio):

«Siamo orgogliosi che, per la quindicesima edizione, la Guspini-Arbus sarà valida per il Campionato Nazionale Slalom: questo riconoscimento è un premio all'impegno organizzativo e alla qualità della nostra manifestazione. Anche lo Slalom Città di Loceri, organizzato dagli amici dell'Ogliastra Racing, farà parte della serie nazionale. A questo proposito, stiamo preparando delle agevolazioni per i piloti che parteciperanno a entrambe le gare valide per il Campionato Nazionale Slalom che si svolgeranno nell'Isola. Con la collaborazione e la condivisione di obiettivi possiamo raggiungere traguardi significativi, a beneficio del nostro territorio e di tutta la Sardegna».

I campioni uscenti A difendere il gradino più alto del podio conquistato nell'edizione 2025 sarà Roberto Idili, che lo scorso anno trionfò a bordo del suo prototipo omonimo. Dietro di lui si piazzarono Alberto Manca e Raffaele Giorico, entrambi al volante delle agili monoposto Formula Gloria.

L'evento gode di una solida rete istituzionale: oltre ai Comuni di Arbus e Guspini, la gara è sostenuta dalla Regione Sardegna, dal Parco Geominerario, da Coldiretti Cagliari e da ACI Sport.