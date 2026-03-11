Sport Cade rovinosamente anche l’Atalanta. Tutte le italiane fuori dalla Champions.

Il tabellone del Gewiss Stadium, al triplice fischio, sputava una verità acida e inappellabile: 1-6. Vedere l'Atalanta, la "Dea" del patron Percassi che per anni ha insegnato all'Europa che si può essere piccoli, ma coraggiosi, venire smembrata a domicilio dal Bayern Monaco, fa male e fa riflettere seriamente. Ma fa ancora più male quello che questo risultato rappresenta: l'uscita dell'ultima squadra italiana dalla Champions League e la certificazione del declassamento italico a periferia del calcio che conta. Se anche il fortino di Bergamo, da sempre simbolo di intensità, ritmo e appartenenza, viene raso al suolo con tale facilità, significa che il problema non è più una serata storta. È un abisso strutturale. Il Bayern non ha solo vinto: ha mostrato una superiorità atletica e mentale che in Serie A non siamo più abituati nemmeno a vedere. Mentre in Italia ci si accontenta del nostro "piccolo cabotaggio" domestico, il resto del continente viaggia a una velocità doppia. La risposta è scritta nel fumo delle macerie del confronto di Champions: non siamo più competitivi.



Siamo diventati un campionato di "belle speranze" e di "vecchie glorie". I campioni veri oggi scelgono altri palcoscenici e i nostri talenti fuggono appena possono. L'Atalanta di Gasperini ha fatto un miracolo durato anni, ma ieri si è capito che il romanticismo non basta più quando ti scontri con i giganti. Senza investimenti pesanti, senza stadi di proprietà (una battaglia che Cagliari conosce bene) e senza una riforma profonda della mentalità, come italiani continueremo ad essere spettatori di lusso dei successi altrui. Perdere così, in casa propria, davanti a un pubblico che non ha mai smesso di cantare, deve essere il punto di rottura. Non possiamo più nasconderci dietro la sfortuna o gli episodi arbitrali. Il calcio italiano è nudo, lento e maledettamente fragile. O iniziamo a correre davvero, o accettiamo il ruolo di nobili decaduti che vivono di ricordi. L'Europa non ci ha solo battuti, ci ha spiegato che, per ora, non apparteniamo più alla sua élite.