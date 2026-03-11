Altra tegola per il Cagliari, Idrissi è KO

Non c'è pace per il Cagliari in questa stagione in termini di infortuni: per il terzino sinistro Riyad Idrissi, la stagione è terminata.

Sabato 7 marzo 2026, durante il match casalingo perso per 2-1 contro il Como di Fàbregas, il giovane rossoblù era subentrato al 78' a Rodríguez, ma la sua partita è durata soltanto nove minuti, venendo a sua volta sostituito da Pavoletti all'87'. Dopo una falcata sulla fascia sinistra e un improvviso arresto vicino alla linea di fondo, l'italo-marocchino si è accasciato a terra. Inizialmente sembrava una cosa meno grave del previsto, tanto che lo stesso Idrissi aveva detto allo staff di voler tornare in campo ma, come già detto, mister Pisacane lo aveva prudentemente sostituito.

Questa mattina è arrivata la notizia che nessun tifoso cagliaritano avrebbe voluto leggere: una volta fatti gli accertamenti nella clinica di Villa Stuart a Roma, il professor Pier Paolo Mariani ha individuato la lesione. L'ex giocatore della Primavera ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del ginocchio, che lo terrà lontano dal rettangolo verde per almeno sei mesi.

Questo infortunio è lo stesso che hanno avuto altri due rossoblù in questa stagione: Belotti (alla 5ª giornata di andata contro l'Inter) e Felici (il 3 dicembre scorso contro il Napoli, agli ottavi di finale di Coppa Italia).

Auguriamo naturalmente al talento rossoblù, nato a Sadali il 13 giugno 2005, una pronta guarigione.