Ginnastica ritmica, 140 atlete a San Nicolò d'Arcidano per la Don Bosco Cup

Domenica 15 marzo la seconda prova regionale organizzata dall'Asd Turbo di Dolianova. In palio la qualificazione per le finali nazionali di Legnano e Pesaro. A fine mese il raduno delle giovanissime a Sestu.

San Nicolò d'Arcidano (OR) – Domenica 15 marzo alle ore 10:15, la Palestra Comunale di via Linnaris diventerà il baricentro della ginnastica ritmica sarda. L'impianto ospiterà la seconda prova regionale della Don Bosco Cup 2026, una competizione cruciale per il prosieguo della stagione agonistica.

La macchina organizzativa è affidata all'Asd Turbo di Dolianova, che coordinerà una mattinata di sport scandita dalle esibizioni individuali, a coppie, a squadre e delle rappresentative. L'obiettivo delle atlete non è solo la medaglia di giornata, ma il passaporto per la Penisola.

I numeri delineano l'imponenza dell'evento: scenderanno in pedana circa 80 ginnaste individuali e 60 atlete divise nelle prove a squadre. La gara rappresenta uno snodo fondamentale per due circuiti distinti: Garantisce la qualificazione per la finale nazionale della Don Bosco Cup, che si disputerà a Legnano. Assegna i pass per la finale nazionale di Pesaro del circuito GRP. Tutte queste competizioni si svolgono sotto l'egida della PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), uno dei principali enti di promozione sportiva in Italia. La sigla GRP indica un circuito agonistico parallelo e di recente creazione, sempre interno alla famiglia della PGS, pensato per ampliare le opportunità di gara e confronto tra le atlete di diverse categorie.

A sfidarsi sui tappeti di San Nicolò d'Arcidano non ci saranno solo le atlete della società organizzatrice (Turbo Dolianova). Il parterre accoglierà diverse delegazioni provenienti da tutto il Sud Sardegna e dall'Oristanese: la Airone di Santadi, la Erre Esse di Sant'Andrea Frius, la Flamingo di Terralba, la Dafne di San Gavino Monreale e l'Attitude di Guspini.

Il calendario della ginnastica ritmica sarda non si ferma all'Oristanese. La dirigenza ha già fissato il prossimo appuntamento ufficiale: il 29 marzo a Sestu andrà in scena l'evento "Ritmicamica".

Sarà una giornata dedicata al vivaio, con il coinvolgimento di ginnaste giovanissime a partire dai 3 anni d'età. All'evento di Sestu, oltre alle società già citate, si aggiungeranno nuove realtà del territorio: la Dym Sport di Settimo San Pietro, Le Muse di Sanluri, la Butterfly Ritmica (società padrona di casa a Sestu) e la Ssd My Cocoon di Assemini.