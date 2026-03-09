Gymnasium Volley Alghero, Serie D d’autorità contro il muro Mare Sport Castelsardo. Cresce l'Under 14, beffa al tie-break per l'U16

Fine settimana intenso per le algheresi: ecco tutti i tabellini e i parziali delle gare. La prima squadra vince di nervi e pazienza. L’Under 16 paga la tenuta mentale, mentre l’U14 di Veronica Conte vola a Sassari.

Alghero – Il parquet non mente mai, specialmente quando i numeri cristallizzano l'andamento delle sfide. L’ultimo fine settimana della Gymnasium Volley Alghero è stato un mosaico di risultati che racconta una società in crescita, tra la solidità della Serie D e i fisiologici sussulti delle categorie giovanili.

Il risultato più pesante arriva dalla Serie D, capace di regolare con un netto 3-0 la compagine della Mare Sport. I parziali (25/20, 25/14, 25/16) descrivono una partita di logoramento. La Mare Sport si è confermata squadra dalla difesa ermetica, costringendo le algheresi a ricostruire l’azione più volte per ogni singolo punto. Le ragazze della Gymnasium sono state brave a non cadere nella frustrazione, forzando solo con palla "pulita" e mantenendo alta la vigilanza sugli attacchi tattici avversari.

Luci splendenti sull’Under 14 di Veronica Contene. Nella trasferta di Sassari contro la Torres Volley, le giovani algheresi hanno imposto un secco 0-3. Impressionante il terzo set, chiuso con un perentorio 6/25. Rispetto alla gara d'andata, il trend è invertito: un segnale inequivocabile di maturazione tecnica.

Di segno opposto il sabato dell’Under 16 Rossa, sconfitta nello scontro diretto contro la Silvio Pellico. Dopo una battaglia di quattro set molto equilibrati, la squadra è crollata nel tie-break finale, chiuso sul 6/15. La tenuta mentale nei momenti chiave resta il nodo da sciogliere per centrare la qualificazione alle fasi finali.

In Under 13, la sfida domenicale contro il Perfugas si è chiusa sul 1-2. Dopo un primo set dominato (25/12), la Gymnasium ha pagato le rotazioni necessarie per far fare esperienza a tutto il gruppo, subendo il ritorno delle avversarie nei due set successivi.

In Seconda Divisione, vittoria agevole (3-0) contro la Quadrifoglio. Sistemato il fondamentale della battuta dopo un primo set leggermente contratto, la gara è scivolata via senza scossoni (25/16, 25/10, 25/20).

Risultati alterni per la Terza Divisione Open di Enrico Granese. Nel recupero di giovedì contro il Budussò è arrivata una vittoria per 3-1, nonostante un set perso a causa dello smarrimento seguito a un piccolo infortunio di un'atleta. Sabato, invece, la trasferta a Tula è stata amara: un 3-0 netto per i padroni di casa che hanno mostrato una superiorità tecnica costante in tutti i parziali.