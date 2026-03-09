Carbonia, apre il nuovo Spazio Enel in via Costituente: dalle bollette alla fibra ottica

Inaugurato l'ufficio affiliato per gestire le utenze faccia a faccia, senza passare dai call center. Consulenze per l'efficienza energetica: dai pannelli solari alle caldaie. In Sardegna la rete tocca quota 31 presìdi.

di Pasqualino Trubia

Carbonia – C'è chi preferisce sbrigare le pratiche via internet e chi ha bisogno di guardare in faccia un operatore. Per questi ultimi, a Carbonia c'è un nuovo presidio fisico. Ha aperto i battenti in via Costituente il nuovo "Spazio Enel Partner", un ufficio dove i cittadini possono gestire di persona i contratti domestici legati all'energia e alle telecomunicazioni.

Il taglio del nastro e la gestione L'inaugurazione si è tenuta alla presenza del vicesindaco di Carbonia, Michele Stivaletta. Dietro il bancone non ci sono dipendenti diretti della multinazionale, ma il personale della Lepori Consulting Srls, guidata dalla rappresentante legale Stefania Lepori.

Nel vocabolario aziendale, la dicitura "Partner" indica infatti un'agenzia privata affiliata, che agisce su mandato e per conto di Enel. La società gestisce già uffici analoghi a Tortolì e Muravera, e si prepara ad aprire una nuova filiale a Sanluri. Con l'apertura sulcitana, la rete degli Spazi Enel in Sardegna raggiunge quota 31 sportelli.

Tradurre le bollette: i servizi offerti Cosa si fa, concretamente, all'interno degli uffici? Le operazioni si dividono in due filoni. Il primo è quello burocratico tradizionale: i cittadini possono attivare o modificare i contratti di luce e gas, verificare se ci sono buchi nei pagamenti pregressi, saldare fisicamente le bollette o richiederne la domiciliazione (cioè l'addebito automatico sul proprio conto corrente bancario, per evitare le scadenze e le file alla posta).

Il secondo filone riguarda le nuove tecnologie e l'efficienza energetica. Nello sportello è possibile stipulare contratti per la connessione internet in fibra ottica (la rete ultraveloce) o richiedere preventivi gratuiti per abbattere i consumi domestici. Si va dall'installazione di caldaie di nuova generazione ai climatizzatori, fino agli impianti fotovoltaici.

Questi ultimi sono sistemi composti da pannelli solari che catturano l'energia del sole e la trasformano in corrente elettrica per la casa, permettendo alla famiglia di produrre la propria energia e, di conseguenza, alleggerire il peso della bolletta.

Gli orari di apertura L'ufficio di via Costituente fa da alternativa ai consueti canali telematici (il sito web e il contact center telefonico) e sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.