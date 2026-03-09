L'Italia si gioca il Mondiale: diramata la lista per i playoff. Spuntano i rossoblù Palestra e Caprile

Il 26 marzo a Bergamo la semifinale in gara secca contro l'Irlanda del Nord. Azzardo Verratti a centrocampo. In attacco si rivede Chiesa nonostante lo scarso minutaggio al Liverpool.

di Simone Arbus

Il conto alla rovescia è partito e non ammette prove d'appello. Manca meno di un mese al bivio che deciderà il destino calcistico dell'Italia. L'obiettivo è staccare il biglietto per i Mondiali del 2026 (che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico), una competizione da cui gli Azzurri mancano da troppo, drammatico, tempo.

Il Commissario Tecnico Rino Gattuso ha diramato il "listone" dei pre-convocati per gli spareggi di fine marzo. Un elenco che mescola le vecchie certezze alle scommesse del campionato.

L'azzardo e il ritorno Le scelte del CT ruotano attorno a due scommesse precise. In mezzo al campo spicca il ritorno di Marco Verratti. Il regista manca dal giro della Nazionale dal lontano 2023. Attualmente non ha i novanta minuti nelle gambe (il cosiddetto "ritmo partita"), ma Gattuso ha deciso di puntare tutto sul suo bagaglio di esperienza internazionale per gestire la pressione di un dentro o fuori.

In prima linea si rivede Federico Chiesa (il cui nome d'arte calcistico porta il peso del padre Enrico). Nonostante un minutaggio fortemente limitato nella sua avventura inglese con la maglia del Liverpool, l'esterno offensivo resta una pedina ritenuta indispensabile nello scacchiere azzurro.

L'impronta del Cagliari Le note liete per l'Isola arrivano dalla difesa e dalla fascia. Gattuso ha tenuto gli occhi puntati sui giovani che stanno facendo la differenza nei rispettivi club e ha premiato le prestazioni del Cagliari inserendo due rossoblù tra i "papabili" per la maglia azzurra.

Il primo è Marco Palestra, le cui sgroppate sulla corsia esterna hanno convinto "Ringhio". Tra i pali c'è spazio anche per l'estremo difensore Elia Caprile. Il portierone cagliaritano si giocherà molto probabilmente con il collega atalantino Carnesecchi il ruolo di terzo portiere della spedizione, in caso di qualificazione.

La matematica dei Play-off Per i meno avvezzi ai regolamenti internazionali, è bene chiarire come funzionano questi spareggi. Non c'è margine d'errore: è un mini-torneo a eliminazione diretta.

I calcoli si azzerano giovedì 26 marzo. A Bergamo si giocherà la semifinale in gara secca contro l'Irlanda del Nord. Chi vince passa, chi perde resta a casa. Se l'Italia dovesse superare lo scoglio nordirlandese, si giocherà tutto nella finale di martedì 31 marzo. Sarà una sfida in trasferta contro la vincente dell'incrocio tra Galles e Bosnia. Due partite in cinque giorni per riprenderci il palcoscenico mondiale o sprofondare in un altro decennio di rimpianti.