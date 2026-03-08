L'impresa della Dinamo Sassari a Trento: vittoria al cardiopalma per 99-96

I ragazzi di Mrsic sbancano il parquet dell'Aquila Basket dopo un tempo supplementare. Sardara ritrova una squadra rivitalizzata. Prossimo ostacolo la Reggiana al PalaSerradimigni.

di Giorgio Saitz

Dopo la pausa relativa agli impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali, è un'ottima Dinamo Sassari quella che è tornata nuovamente a calcare i parquet dell’Lba. La compagine isolana del presidente Stefano Sardara ottiene una meritatissima vittoria per 99-96, nel match valido per il 21° turno del massimo campionato di basket, contro la temibile Aquila Basket.

Un match che alla vigilia tutti si aspettavano ostico e difficile per la squadra sarda, ma che si è rivelato – già dai primissimi minuti di gioco – molto combattuto e ricco di emozioni, chiarendo una volta di più la determinazione e la grinta che metteranno in campo i ragazzi sassaresi da qui al termine della regular season.

L'avversario e il divario a metà gara Un "cliente", il roster bianconero, molto arduo e di notevole spessore tecnico e atletico quello che si è frapposto in terra trentina alla formazione capitanata dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas. Trento poteva e può tuttora vantare al suo interno giocatori in grado di mettere in difficoltà qualunque compagine (tra questi da citare l’ottima guardia nordamericana Dj Stewart, il cestista statunitense Kahlif Battle e l’esperto playmaker Devante Jones), tutti elementi molto validi che certamente le hanno tentate tutte per portare a casa l’intera posta in palio.

Una squadra, quella allenata dal "navigato" mister Cancellieri, importante e di grande levatura, che indubbiamente da qui al termine della stagione in corso vorrà dire la sua non solo in merito alle zone nobili della graduatoria del campionato italiano (dove occupava la 7° posizione), ma in campo europeo visto il discreto percorso registrato nell’importante competizione della Bkt EuroCup. E che, in codesta contesa, ha dovuto inchinarsi al gioco della Dinamo tornata rivitalizzata dopo il periodo di pausa.

La cronaca: l'allungo e la rimonta In merito al match, la prima frazione di gioco è stata molto bella e avvincente, con le due formazioni in campo che trovavano con sorprendente facilità la via del canestro e una compagine sassarese che conduceva a metà periodo prima sul risultato di 19-11 e successivamente sul 31-20 al fischio di sirena, proponendo quindi una situazione che faceva capire al team avversario che sarebbe stato estremamente difficile portare a casa l’intera posta in palio.

Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la "battaglia" proseguiva sulla falsariga del periodo precedente con la Dinamo che non solo era in grado di amministrare il vantaggio fin qui ottenuto, ma riusciva addirittura a incrementare il gap, chiudendo la seconda frazione sul risultato di 52-39 (esito, a parer nostro, difficilmente pronosticabile all’inizio del match), che rendeva indubbiamente felice l’intera tifoseria isolana.

L'overtime e la sirena finale Al rientro delle due formazioni sul parquet, la gara assumeva tuttavia una direzione non favorevole per il team biancoblù. La squadra di casa incominciava infatti (spinta da una parte dai suoi ottimi giocatori e dal suo caloroso pubblico dall’altra) a risalire la china, infilando ripetutamente la retina della squadra isolana e portando l’esito della contesa sul risultato di 67-66, un parziale difficile da credere per come si era posto il match fino ad alcuni minuti prima.

La restante parte della gara continuava a essere veramente appassionante, con le due formazioni che si rincorrevano nel punteggio, portando la sfida all’overtime. Il supplementare vedeva, alla fine, prevalere la Dinamo Sassari che riusciva a vincere l’incontro. Esito finale della partita: Aquila Basket Trento 96 - Dinamo Sassari 99.

Il prossimo ostacolo In conclusione, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine allenata dal navigato mister Veljko Mrsic. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 15 marzo 2026 alle ore 12.00 contro l’ostica formazione della Pallacanestro Reggiana, capitanata dall’esperta guardia Michele Vitali.