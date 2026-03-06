Cagliari, l'ostacolo Como e la conta degli assenti: Pisacane blinda il baby bomber Mendy fino al 2031

Verso la sfida alla Domus Arena contro la squadra di Fabregas. Tanti i rossoblù ancora ai box. Ufficiale il rinnovo del giovane talento senegalese della Primavera: 12 gol in 25 presenze.

Dopo l’ottimo pareggio ottenuto in terra emiliana contro la temibile compagine del Parma 1913, e a poche ore dalla gara che vedrà il determinato Cagliari del navigato Ds Angelozzi affrontare alla Domus Arena l’ostico Como allenato dal giovane tecnico spagnolo Cesc Fabregas, la compagine rossoblù rivolge uno sguardo – oltre al campo di gioco – anche e soprattutto ai giocatori che si trovano ancora in infermeria.

La mappa degli infortuni Nonostante l’ottimo rientro del "navigato" centrocampista romano Michael Folorunsho, avvenuto proprio nell’ultima "battaglia" disputata dal team isolano, sono ancora purtroppo molti i calciatori della rosa cagliaritana che si trovano ai box a causa dei rispettivi infortuni.

Oltre ai lungodegenti Andrea Belotti e Mattia Felici (che mister Fabio Pisacane spera di riavere nelle ultimissime gare del campionato), sono infatti pesanti le assenze nel team presieduto dal dottor Tommaso Giulini. Tra queste vanno citate innanzitutto quelle relative al vice-capitano Alessandro Deiola e al trequartista Gianluca Gaetano. Entrambi stanno seguendo un programma specializzato di lavoro che permetta loro di tornare presto a calcare i campi di gioco, fornendo il prima possibile il proprio importantissimo contributo alla causa della formazione rossoblù: sia in ambito di costruzione del gioco e in fase realizzativa (Gaetano), sia nello "spezzare" le trame delle formazioni che si presenteranno via via al cospetto del team isolano (Deiola).

In aggiunta a queste rilevanti indisponibilità, un'ulteriore significativa assenza nella compagine sarda in vista dei prossimi e difficili match è quella rappresentata dall’esperto centrocampista (ex Frosinone) Luca Mazzitelli. Il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi ma, vista l’entità dell’infortunio, richiederà – nonostante i progressi fatti negli ultimi giorni – ancora del tempo per evitare eventuali ricadute o contrattempi che potrebbero posticipare il ritorno del classe ’95.

Il futuro blindato: rinnova Mendy Indubbiamente si tratta di indisposizioni di rilievo nel breve e nel medio periodo, che tuttavia devono rappresentare per la squadra sarda uno stimolo, un motivo in più che le permetta non solo di conseguire al più presto una tranquilla salvezza, ma anche di valorizzare i giovani attualmente presenti nella rosa isolana.

A tal proposito, oltre ad augurare una pronta guarigione ai giocatori attualmente in infermeria, desideriamo riportare una notizia appena annunciata dalla gloriosa Società rossoblù. Dopo il rinnovo avvenuto qualche settimana fa con il giovanissimo attaccante transalpino Yael Trepy, un altro gioiello della formazione Primavera trova l’accordo con la compagine sarda. Trattasi della punta di nazionalità senegalese, classe 2007, Paul Mendy, arrivato in Sardegna appena un anno fa e il cui contratto ora scade nel 2031.

Parliamo di un giocatore dotato di un ottimo fisico e di eccellenti numeri, che molto bene ha fatto nella giovanissima formazione sarda, in cui ha messo a segno 12 marcature e 3 assist in sole 25 apparizioni.

Il prossimo ostacolo In conclusione, augurando all’atleta fresco di rinnovo le più rosee prospettive in maglia rossoblù e un rientro in tempi brevi a tutti i calciatori attualmente sotto le cure dello staff sanitario, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sarda. Questo avverrà alla Domus Arena il giorno 7 marzo 2026 alle ore 15.00 contro il temibile Como, capitanato dall’esperto centrocampista francese Lucas Da Cunha.