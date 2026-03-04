Sport Dinamo, ecco il colpo per la salvezza: ufficiale l'arrivo della stella Daryl Macon

Dopo il precoce addio all’esperto playmaker statunitense Jacob Pullen avvenuto circa due settimane fa, la Dinamo Sassari presieduta dell’ottimo dott. Stefano Sardara ha annunciato, proprio in queste ore, un nuovo arrivo nelle fila della formazione isolana. La Società sarda ha-infatti- trovato l’accordo con l’esperta play-guardia nord-americana Darly Macon, il quale avrà l’onore (e l’onere) di vestire la gloriosa casacca biancoblù fino al termine di questa Stagione. Un cestista, l’ultimo rinforzo del roster sassarese, indubbiamente di grande talento, dotato di notevoli qualità (sia dal punto di vista tecnico che atletico), che faranno molto comodo al team del General Manager Mauro Sartori in questo finale di Regular Season. Un’ ultima parte di campionato, quella antecedente i playoff, ricca (come tutti sappiamo) di molteplici ostacoli ed insidie per la formazione sarda, dove la compagine biancoblù avrà l’arduo compito di affrontare alcune difficili formazioni della Penisola, che la impiegheranno severamente, decretando (alla fine delle “battaglie” e senza ulteriori possibilità di appello) la permanenza o la discesa della Dinamo in Serie A2.



Un cestista, quello appena sbarcato nella ridente città del Nord- Sardegna, certamente (come abbiamo precedentemente affermato),di gran valore, che porta, nel roster biancoblù, il suo notevole bagaglio di esperienza maturata in alcuni dei più noti club cestisti del Continente europeo (come il Galatasaray, l’Aek Atene, l’Unics Kazan e il celeberrimo Panathinaikos), dove- non solo- ha sempre ben figurato, ma ha anche conseguito qualche importante trofeo (la VTb united League e la Supercoppa greca) che testimonia le ottime qualità del giocatore appena unitosi a Buie compagni. A completare l’excursus da “giramondo” del neo acquisto statunitense a disposizione del “navigato” allenatore croato della Dinamo Sassari Veljko Mrsic ulteriori esperienze in Asia( precisamente in Cina con i team degli Shenzhen Aviators e degli Shangai Sharks), nel massimo campionato di basket americano (con i Dallas Mavericks e i Miami Heat) e in G-League( Texas Legend e Sioux Fall Skyforce) avventure, quest’ultime, dove ebbe medie indubbiamente apprezzabili( 17 punti e 4.7 assist di media nel centro abitato del Dakota). Cosa possiamo dire di più? In conclusione augurandoci che il nuovo giocatore della Dinamo Sassari giunto, poche ore orsono, nella splendida Sardegna dia(da subito) un notevole contributo alla causa della formazione isolana, aumentando le opzioni del team sardo nell’ambito del ruolo di play- guardie, fornendo maggiori possibilità nel campo delle rotazioni e contribuendo con la sua forte leadership (ma anche con passaggi rapidi e precisi) al gioco della compagina sarda, desideriamo ricordarvi- ora- il prossimo(difficile) impegno del team capitanato dall’ala statunitense Rashawn Thomas. Questo avverrà, in terra trentina, il giorno 7 marzo 2026 alle ore 19.30 contro la temibile squadra della Aquila Basket allenata dall’ottimo coach Massimo Cancellieri.