Volley, weekend di alti e bassi perla Gymnasium Alghero: la Serie D cede al tie-break, vittorie per Seconda e Terza Divisione

L'Orion Sassari rimonta e vince 3-2. Sotgia: "Siamo andate in down a livello mentale". Successi netti per l'Under 16 gialla e per la Seconda Divisione contro la Gioins. L'Under 13 cade in casa.

di Pasqualino Trubia

Alghero – Un fine settimana a due facce per la Gymnasium Volley Alghero. Il tabellone racconta un bilancio agrodolce tra cadute brucianti e vittorie nette. Il piatto forte era la sfida di vertice della prima squadra.

La beffa della Serie D Giovedì sera la Serie D ha incrociato sottorete l'Orion Sassari in uno scontro diretto per i quartieri alti della classifica. È finita 3-2 per le sassaresi (20-25, 25-17, 21-25, 25-18, 15-9 i parziali). L'Alghero era avanti di cinque punti nel quarto set, poi il buio.

L'allenatore Pasqualino Sotgia analizza il crollo e tira le orecchie alle ragazze: «Abbiamo subito il ritorno delle avversarie. Loro hanno dato tutto, hanno difeso, hanno impostato tatticamente su alcune nostre ricettrici e ci hanno messo sotto pressione. Noi siamo andati un po' in down a livello mentale, abbiamo provato a fare dei cambi, ma non ci siamo riprese come abbiamo fatto in altre occasioni».

Il tecnico vede però anche i lati positivi della sconfitta e suona la sveglia per il futuro: «Vedendo il bicchiere mezzo pieno, si sono visti dei netti miglioramenti a muro finché siamo stati attenti a rispettare le consegne, poi ci siamo lasciati andare. Forse abbiamo pensato che l'inizio ormai fosse a nostro favore. Questa cosa ci ha tradito e ci tradirà sempre se continueremo a farla. Ci serva come esperienza».

Le vittorie delle giovanili e della Seconda Divisione Il sorriso torna guardando il resto del tabellone. Giovedì la Terza Divisione Open ha sbancato Bonorva con un netto 0-3 (8-25, 20-25, 18-25). Il mister Enrico Granese liquida la pratica senza trionfalismi: «La partita è stata abbastanza tranquilla, hanno girato tutte le ragazze, i set sono andati bene. Nell'ultimo, dove ho fatto ruotare un po' di più, c'è stata qualche sofferenza, però è andata bene».

Sabato è stato il turno dell'Under 16 gialla, che ha piegato l'Orion Volley A per 0-3 in trasferta (17-25, 13-25, 11-25). Sotgia riconosce i meriti del lavoro settimanale: «La squadra più acerba ha vinto abbastanza bene contro l'Orion, stanno facendo più punti rispetto al giorno d'andata. Secondo me è dovuto anche al fatto che l'allenatrice Elisa Marcomini sta facendo un allenamento aggiuntivo per cercare di colmare alcune lacune ed evidentemente questa cosa sta dando dei frutti».

Sempre sabato, la Seconda Divisione ha espugnato il campo della Pgs Gioins per 0-3 (17-25, 23-25, 16-25). Sotgia commenta la prova di forza contro il fanalino di coda: «Abbiamo vinto abbastanza nettamente, abbiamo sofferto un pochino nel secondo parziale perché ho provato a fare dei cambi per dare spazio. Eravamo una squadra di vertice contro l'ultima, ma quel campo è un po' insidioso perché la palestra è piccolina e il tetto è molto basso. Loro ovviamente sono abituati a questa situazione, noi un po' meno e quindi abbiamo avuto un pochino di crisi, però poi al terzo set non abbiamo avuto pensieri».

I passi falsi dell'Under 13 e della Terza Divisione Under Il weekend si chiude con due note stonate. L'Under 13 cade in casa contro l'Ampurias Valledoria Rossa per 0-3 (10-25, 12-25, 14-25). L'allenatrice Daniela Sechi non cerca scuse tecniche, ma punta il dito sull'atteggiamento: «c'è un problema di motivazione e coraggio nelle ragazze, ovviamente hanno giocato tutte, devono tirare fuori molto coraggio».

Domenica pomeriggio, infine, la Terza Divisione Under si arrende al Quadrifoglio Volley per 0-3 (20-25, 12-25, 16-25). Sotgia fotografa la sconfitta analizzando i problemi in campo: «Al primo set le ragazze hanno combattuto, ma c'era un divario netto su alcuni fondamentali. Abbiamo subìto tanto in ricezione e sbagliato tante battute. Nel secondo set le ragazze forse erano sfiduciate, hanno giocato molto ferme. La squadra avversaria è stata più forte sicuramente in battuta e nel tenere la palla in gioco, l'inerzia si è spostata inevitabilmente da parte loro».

TUTTI I RISULTATI

Serie D Femminile: Asd Orion Sassari - Gymnasium Alghero 3-2 (20/25, 25/17, 21/25, 25/18, 15/9) Seconda Divisione: Asd Pgs Gioins - Pallavolo Gymnasium Alghero 0-3 (17/25, 23/25, 16/25) Terza Divisione Open: Asd Bonorva Volley - Pallavolo Gymnasium Alghero 0-3 (8/25, 20/25, 18/25) Terza Divisione Under: Pallavolo Gymnasium Alghero - Quadrifoglio Volley 0-3 (20/25, 12/25, 16/25) Under 16 Femminile: Asd Orion Volley A - Pall. Gymnasium Alghero Gialla 0-3 (17/25, 13/25, 11/25) Under 13 Femminile: Pall. Gymnasium Alghero - Asd Ampurias Valledoria Rossa 0-3 (10/25, 12/25, 14/25)