La Fc Alghero alza le barricate e imbriglia la capolista Monte Alma: finisce 0-0

I legni e l'estremo difensore Dore salvano il risultato nella ripresa. I padroni di casa resistono all'assalto all'arma bianca della prima della classe. Punto d'oro per la salvezza.

di Pasqualino Trubia

Alghero – Il cuoio rotola, ma la linea del fronte non cede. La Fc Alghero costruisce un fortino inespugnabile e strappa un punto di platino alla capolista Monte Alma. La ventunesima giornata del girone D di Prima Categoria finisce a reti bianche. Uno 0-0 che profuma di sudore e trincea. I padroni di casa lottano per la salvezza. Gli ospiti scendono in campo per dettare legge. Ma il prato verde, si sa, obbedisce solo al dio del calcio.

L'equilibrio e lo scatto felino La pugna si accende senza timori reverenziali. L'Alghero non bada ai gradi dell'avversario. Al quarto d'ora i giallorossi pungono. Cherchi svetta e prolunga la sfera per l'incornata di Carbone. Il cuoio sibila a fil di palo. Il Monte Alma incassa e risponde al 37’. Zillo carica il destro e spara una bordata potente. L'estremo difensore Dore compie un miracolo: scatto felino, pugno e palla in calcio d'angolo. Prima del riposo, l'Alghero sfiora l'incrocio dei pali con una traiettoria velenosa disegnata da Spanu direttamente dalla bandierina del corner.

I legni e l'assedio Nella ripresa la capolista suona la carica. Il forcing si fa martellante. Al 51’ la dea Eupalla volta le spalle agli ospiti: Medas scaglia un tiro infido che si stampa sull'esterno del palo sinistro. Passano otto minuti e i legni salvano ancora il fortino algherese. Leoncini si ritrova il pallone a distanza ravvicinata e spara a botta sicura, ma la traversa respinge in gola l'urlo del gol.

Il punto d'oro Il finale è un monologo del Monte Alma. La prima della classe tenta l'assalto all'arma bianca per far crollare la retroguardia. Ma la Fc Alghero non arretra di un millimetro. La squadra si compatta, respinge ogni pallone con lucidità monastica e difende lo zero a zero con il coltello tra i denti. Il triplice fischio del signor Cadoni sancisce il pareggio. La capolista sbatte contro il muro. I giallorossi mettono in cascina un punto vitale che fa morale e muove la classifica verso il traguardo della salvezza.

IL TABELLINO

FC ALGHERO: Dore, Marrosu, Carbone (1’ st Serra R.), Spanu, Correddu, Gnani, Peana, Serra Federico (27’ st Zanda), Cherchi (22’ pt Federici), Riu, Ardu (5 st Pintus). A disposizione: Serra Francesco, Pinna, Mameli, Cingotti, Carta. Allenatore: Tommaso Movilli

MONTE ALMA: Frau, Diouf (17’ st Chiesa), Sechi, Onali (1’ st Fadda), Galletti, Zillo, Leoncini, Zallu, Garbuio (22’ st Galante), Medas (17’ st Addis), Spillo. A disposizione: Ruzzu, Samb, Serra, Pintus, Stangoni. Allenatore: Ivano Falchi

Arbitro: Giuseppe Cadoni di Sassari