Sport Dinamo Lab vincente nell'ultimo turno

Dopo l’ottima vittoria ottenuta al Centro Polivalente di Sorso contro l’ostica formazione del Reggio Calabria BIC, la Dinamo Lab allenata dall’ottimo coach britannico Matthew Foden ottiene un importantissimo successo nel match che l’ha vista affrontare, nel turno infrasettimanale, l’Asinara Waves E- Ambiente. Un incontro, svoltosi nella ridente cittadina di Porto Torres e terminato sul risultato di 72-49 in favore della compagine sassarese, in cui i “Giganti” hanno disputato un match di grande intensità e compattezza, soffrendo sì nel primo periodo di gioco (concluso sul 15-14), ma, successivamente, proponendo una tale determinazione e grinta che non hanno lasciato scampo alla compagine di casa in merito all’esito della contesa. Una gara, quella di cui abbiamo il piacere di scrivere, in cui il roster sassarese ha fatto la voce grossa grazie alle prestazioni maiuscole fornite dai cestisti Papi (13 punti) e Murakami(10 punti), i quali hanno infilato(con grande maestria) la retina della squadra avversaria risultando, a parer nostro, gli autentici Mvp dell’incontro.



In merito al match, partenza “sprint” dell’Asinara Waves, la quale riusciva a passare in vantaggio nei primissimi istanti di gioco, facendo capire- in tal modo- alla compagine ospite che sarebbe stato estremamente difficile uscire indenni dall’impianto sportivo torresino. Con il passare dei minuti- tuttavia- la Dinamo, forte delle sue indubbie capacità tecniche e atletiche, era sì in grado di ribaltare la situazione, ma poi doveva fare i conti con le abilità cestistiche della formazione avversaria, la quale-al termine del periodo- riusciva a chiudere la frazione di gioco in vantaggio (15-14 come precedentemente menzionato), rendendo incerto quanto mai incerto l’esito della contesa. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara prendeva- tuttavia- un’altra piega, con il team sassarese che, piano piano, otteneva un piccolo vantaggio, il quale incominciava ad indirizzare la contesa su binari sempre più consoni al team biancoblù. Il rientro in campo per la disputa della seconda parte del match vedeva-inoltre- la “battaglia" tra le due compagini proseguire sulla falsariga del precedente periodo, con la Dinamo Lab che metteva a segno punti importanti, che le consentivano (sempre più) di prendere il largo ottenendo, al termine del periodo un divario di 13 lunghezze, che, a parer nostro, permetteva al roster presieduto dal dott. Stefano Sardara di mettere in cassaforte la vittoria. In merito all’ultima parte del match, questa risultava, ormai, su sentieri favorevoli al team sassarese, il quale si limitava ad amministrare il vantaggio- fin qui- conseguito, portando a casa un successo di fondamentale importanza sia per la classifica che per il morale dell’intera squadra. Esito del match (come abbiamo antecedente affermato) Asinara Waves E-Ambiente- Dinamo Lab 49-72. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine biancoblù. Questo avverrà, nel centro abitato sorsese, il giorno 28 febbraio 2026 alle ore 15.30 contro la temibile squadra del CRICH PDM Treviso della giovane guardia Mattia Marcuzzo.