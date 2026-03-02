Alghero getta il cuore oltre l'ostacolo, ma il Parma passa all'ultimo respiro: 37-38

I giganti sardi sfiorano l'impresa contro la capolista in una pugna d'altri tempi. Decide un piazzato allo scadere. L'orgoglio di coach Anversa: "Sconfitta che brucia, ma ho visto una vera squadra". Il 15 marzo il prossimo assalto in Val d'Aosta.

di Pasqualino Trubia

Alghero – Gli dei del cuoio ovale voltano le spalle all'Amatori. Sul prato di Maria Pia va in scena una pugna d'altri tempi. Il quindici di Alghero getta il cuore nella mischia, spaventa la capolista Parma, accarezza il trionfo e cade all'ultimo respiro. Il tabellone finale recita 37-38. Una beffa crudele, consumata sul filo della sirena.

La battaglia contro i primi della classe Domenica primo marzo. I padroni di casa incrociano i tacchetti contro la corazzata emiliana, capofila del girone. La carta canta un divario netto, ma l'erba racconta un'altra storia. L'Alghero non fa sconti. La mischia sarda tiene botta, i placcaggi sono spietati, le trame offensive pungono. È un botta e risposta continuo, una danza ininterrotta di muscoli e polmoni. I padroni di casa tengono in scacco i primi della classe per ottanta minuti, ma cedono i punti decisivi proprio sul rettilineo finale, puniti dall'ultimo disperato assalto parmense. Per l'Amatori è la quarta sconfitta di fila, ma le armi vengono deposte con onore.

L'orgoglio del condottiero A fine contesa, l'amarezza per la vittoria scivolata via si mescola all'orgoglio. L'allenatore Marco Anversa raduna la truppa e incassa il colpo. Riconosce il valore dei suoi ragazzi, capaci di guardare negli occhi i giganti del girone senza abbassare mai lo sguardo. L'analisi del tecnico fotografa la durezza dello sport e la ritrovata fame della squadra: «Fa male perdere all'ultimo, ma oggi i ragazzi hanno fatto vedere veramente cosa vuol dire essere una squadra. Bravi, bravi, quando si perde di un punto all'ultimo piazzato dell'ultimo secondo brucia, però questo è lo sport, quindi bene che abbiamo ritrovato questa voglia di giocare, questa voglia di vincere. Sono contento della prestazione dei ragazzi, abbiamo perso contro la prima in classifica di un punto contro una grande squadra».

La classifica e la prossima trasferta La legge del campo consegna 5 punti al Parma (che prende il largo in vetta a quota 57) e 2 punti di bonus di consolazione all'Alghero, che muove la classifica salendo a 26 lunghezze. Ora la truppa sarda ha due settimane per curare i lividi, smaltire la rabbia e ricaricare le batterie. Il prossimo assalto è fissato per domenica 15 marzo. I catalani solcheranno il Tirreno per affrontare in trasferta lo Stade Valdotain Rugby. Il cuoio ovale tornerà a volare. La pugna continua.





IL TABELLINO

Alghero 01 Marzo 2026 Amatori Rugby Alghero v Rugby Parma FC 1931 37 a 38 (2 a 5)

Amatori Rugby Alghero: Steenkamp, Delrio, (21° st Mazzone), Serra (cap), Russo, Armani, Anversa, Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqueti, D’Ambola, (21° st Wright), Cincotto, Muciaccia, (5° st Kone), Garziera, Ruijgrok. A disposizione: Marchetto, Wright, Kone, Marcellan, May, Mazzone, Pedroni, Navarro. Allenatore: Marco Anversa

Rugby Parma FC 1931: Pagliarini, Abdelaziz, Bianconcini, Bordini, Sorio, Paternieri, Bosi, Manni, (25° st Alcantara), Adorni, Pop, Sharku, (32° st Balestrieri), Caselli, (7° st Mordacci), Kakaliashvili, (1° st Connolly), Gosa, Cali. A disposizione: Nisica, D’Amico, Morelli, Balestrieri, Mordacci, Alcantara, Colla, Connolly. Allenatore: Filippo Frati

Arbitro: Acciari Paolo (PG) Assistenti: Matteo Uccheddu (NU) Dui Massimiliano (NU)

Primo tempo: 5° meta tr. Paternieri 0 7, 9° meta Tancredi tr.Anversa 7 a 7, 22° cp Steenkamp 10 a 7, 34° meta Gosa tr. Paternieri 10 a 14, 37° cp Steenkamp 13 a 14, 40° cp Paternieri 13 a 17.

Secondo tempo: 2° meta May tr.Steenkamp 20 a 17, 12° meta Connoly tr. Paternieri 20 a 24, 16° cp Steenkamp 23 a 24, 19° meta punizione Parma 23 a 31, 27° meta Lenoci tr. Steenkamp 30 a 31, 36° meta punzione Alghero 37 a 31, 40° meta Alcantara tr. Paternieri 37 a 38.

Cartellini gialli: 23° pt. May, 11° st Delrio, 19°st Ruijgrok, 37° st Morelli. Giornata parzialmente coperta spettatori 200 circa Punti in classifica conquistati: Amatori Rugby Alghero 2, Rugby Parma FC 1931 5.



