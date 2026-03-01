Parma e Cagliari si dividono la posta: Folorunsho illude, Oristanio firma il pari

Al Tardini finisce 1-1. Serata di grazia per i due portieri Corvi e Caprile. Rossoblù a secco di vittorie da fine gennaio. Quarto risultato utile consecutivo per gli emiliani. Distanze inalterate.

di Simone Arbus

Lo scatto dai blocchi Il Cagliari entra in campo al Tardini con il piede sull'acceleratore. L'avvio è uno scatto da centometrista. Kilicsoy spaventa subito la difesa emiliana: prima centra il legno (ma a gioco fermo per fuorigioco), poi impegna severamente il portiere Corvi con un tiro dal cuore dell'area di rigore. La spinta iniziale non si concretizza. Il primo tempo va in archivio a reti inviolate.

L'eurogol e la rimonta La partita si accende nella ripresa. Corvi si supera su una conclusione ravvicinata di Esposito, tenendo a galla il Parma. Ma al minuto 63 il muro gialloblù crolla. Folorunsho trova la coordinazione giusta e gonfia la rete con un eurogol. Il vantaggio rossoblù infiamma la gara e la trasforma nella serata dei portieri. Caprile risponde da campione e disinnesca una punizione insidiosa di Bernabé. La resistenza sarda regge fino all'83', quando Oristanio trova lo spiraglio vincente e firma il pareggio.

I numeri della classifica Il triplice fischio sancisce un punto a testa. La distanza in classifica tra Parma e Cagliari resta inalterata. I numeri, però, raccontano due inerzie diverse. Gli emiliani incassano il quarto risultato utile consecutivo. I sardi portano a casa una prestazione sufficiente e il secondo pareggio di fila, ma senza trovare il colpo di coda per chiudere la pratica. La casella delle vittorie per il Cagliari resta malinconicamente ferma a fine gennaio.