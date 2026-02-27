L'Alghero affila i denti: a Li Punti serve il blitz per riprendere la marcia

Archiviato lo zero a zero di Coppa Italia contro il Bonorva. I giallorossi a caccia di punti in campionato. Domenica alle 15 la sfida nel girone B di Promozione. Padroni di casa reduci dal pari di Thiesi.

di Pasqualino Trubia

Sassari – Il cannibale ha fame. Lo stomaco brontola dopo il digiuno di Coppa Italia. L'Alghero torna a mordere l'erba del campionato. Domenica 1 marzo, alle ore 15, i giallorossi sbarcano al "Li Punti stadium". Ventiseiesima giornata del girone B di Promozione. L'obiettivo è uno solo: la vittoria.

Il digiuno di Coppa Il cuoio pesa. La truppa algherese arriva dalla battaglia campale di metà settimana. Zero a zero nella semifinale di andata contro il Bonorva, seconda forza del torneo. Novanta minuti di trincea. La retroguardia ha retto l'urto, mostrando i muscoli e sigillando la porta. Ma davanti sono mancati i graffi. Ora il cannibale deve tornare a sbranare le difese avversarie per alimentare la classifica. Eupalla non fa sconti.

L'ostacolo sassarese Dall'altra parte della barricata c'è il Li Punti. Una compagine ruvida, a caccia di continuità. I padroni di casa aspettano i giallorossi col coltello tra i denti. Arrivano dal pareggio esterno strappato sull'ostico campo del Thiesi. Un risultato che certifica la tigna della squadra, capace di restare aggrappata al match anche lontano dalle mura amiche.

Polmoni e fiele Il copione è scritto. Sarà una contesa ruvida, una guerra di nervi e caviglie. L'Alghero deve trasformare la solidità blindata in Coppa in una macchina da punti per il campionato. Serviranno attenzione geometrica, intensità agonistica e polmoni d'acciaio. Bisogna sputare l'anima sul prato per piegare i padroni di casa. Il fischio d'inizio è alle porte.