Fc Alghero, l'assalto alla capolista: a Olmedo sbarca la corazzata Monte Alma

Domenica alle 15 il testacoda del girone D. I giallorossi a caccia del miracolo salvezza. Mister Movilli ritrova Pintus ma perde Puledda per squalifica. Tredici i punti da recuperare per sperare.

di Pasqualino Trubia

Olmedo – La carta canta, ma i favori di Eupalla vanno conquistati sul prato. Domenica 1 marzo, alle ore 15, sull'erba del "Pintore-Caddeo" di Olmedo va in scena la sfida delle sfide. La Fc Alghero aspetta al varco la capolista Monte Alma. Ventunesima giornata di Prima Categoria, girone D. Un testacoda feroce dai pronostici blindati.

L'abisso in classifica La truppa nulvese domina il campionato. Guida la carovana con dieci lunghezze di vantaggio sulla seconda, macinando avversari con solidità granitica e cinismo implacabile. L'Alghero, dall'altra parte della barricata, ha le spalle al muro. La linea di galleggiamento della salvezza dista tredici punti. Un abisso. Ma il pallone rotola per tutti e la resa anticipata non è contemplata. I giallorossi devono opporre fiele, polmoni e orgoglio per tentare il blitz e rimettersi in corsa.

L'infermeria e la trincea Il nocchiere giallorosso, Tommaso Movilli, deve ridisegnare la contraerea. Il giudice sportivo gli ha tolto il difensore Fabio Puledda, fermato per un turno di squalifica. La buona notizia arriva dall'arruolamento dei reduci: tornano a tirare calci Carlo Pintus, Christian Marrosu e Riccardo Spanu.

Resta aperto il rebus degli acciaccati. I muscoli scricchiolano, l'infermeria lavora a pieno regime e le riserve fisiche verranno sciolte solo a ridosso del fischio d'inizio. Servirà una partita corsara. Undici uomini pronti a sputare l'anima per vendere cara la pelle alla prima della classe.