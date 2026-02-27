A Parma un Cagliari in piena emergenza: fuori Mazzitelli e Mina squalificato

Pisacane costretto a inventare la formazione. Folorunsho parte dalla panchina. Il tecnico rossoblù avverte: "Non faccio tabelle, pensiamo partita dopo partita". Scalda i motori il giovane Liteta. L'obiettivo minimo è muovere la classifica.

di Sergio Demuru

L'emergenza rossoblù Se è vero che piove sul bagnato, è una frase fatta che calza a pennello per il Cagliari attuale. Non bastavano le defezioni dell’ultimo periodo, che si è aggiunta anche quella di Mazzitelli, il quale contro la Lazio è dovuto uscire nel primo tempo a causa di una distrazione di basso grado del soleo. Mina, leader difensivo certificato, è squalificato. Pisacane a Parma dovrà provare a comporre un mosaico con poche risorse. Ma del resto i rossoblù sono avvezzi a convivere con l’emergenza. Torna Folorunsho, ma sarà in panchina, un’alternativa al piano gara.

Niente tabelle salvezza Sul discorso-salvezza Pisacane ha voluto chiarire: “Io da calciatore non ho mai fatto tabelle, figuriamoci da allenatore. Preferisco pensare a partita dopo partita, non a lungo termine bensì nel breve periodo. Ogni gara ci può avvicinare all’obiettivo, bisogna fare punti, senza troppi discorsi perché tutto dipende da quello che saremo bravi a fare. Sono rimasto soddisfatto dell’ultima uscita contro la Lazio, laddove la squadra ha fatto il proprio lavoro”.

La carta Liteta Probabile uno schieramento con due davanti la difesa e le porte potrebbero aprirsi per il giovane Liteta, prodotto del settore giovanile. Su di lui il mister rossoblù è chiaro: “Ha giocato a Verona in uno scontro diretto e poi in casa della Juventus, non soffre la pressione, lavora con una fame e passione smisurata, sa che il calcio può dargli una grande opportunità e quindi deve continuare a crederci e lavorare. Sicuramente a Parma può essere un’opzione dal 1' o a gara in corso”. Anche la divisione della posta potrebbe andar bene al Cagliari. Un punticino sarebbe comunque un passo di avvicinamento all’obiettivo e chiuderebbe definitivamente un mini-ciclo negativo senza vittorie.