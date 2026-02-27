La Formula 1 cambia pelle: macchine leggere e ali mobili. Ritorna il pilota al centro della scena

L'otto marzo in Australia scatta il più grande stravolgimento tecnico della storia. Addio al vecchio carico aerodinamico. Arriva l'Overtake Mode: cavalli extra per chi insegue sotto il secondo. Debutta il circuito di Madrid.

di Simone Arbus

Maranello – Il circo dei motori riparte e straccia il vecchio copione. L'otto marzo la pista in Australia alza il sipario sulla stagione. Non è un campionato come gli altri. È la più radicale rivoluzione regolamentare nella storia della Formula 1. I vecchi bolidi vanno in soffitta. La nuova generazione cambia faccia, peso e anima.

La dieta e l'aria Le monoposto dimagriscono. Diventano molto più leggere e nervose. La dittatura dell'aria viene ridimensionata: il carico aerodinamico scende di colpo del 30 per cento. Le macchine saranno meno incollate all'asfalto. Cambia radicalmente il concetto stesso di sorpasso. Entra in scena l'aerodinamica attiva. Le ali anteriori e posteriori smettono di essere scudi fissi e vengono gestite direttamente dai piloti dentro l'abitacolo.

Il manico e l'assalto L'obiettivo dei legislatori dell'asfalto è uno solo. Rimettere l'uomo al centro della scena. Meno galleria del vento, più manico. La vera arma da duello si chiama Overtake Mode, la nuova modalità di attacco. La regola è semplice: il pilota che riesce a francobollarsi a meno di un secondo dalla vettura che lo precede ottiene una scarica di potenza extra. Cavalli puri e brutali per tentare la staccata e bruciare l'avversario.

La maratona di ventiquattro tappe Il mondiale è una maratona spietata. I piloti si sfideranno su ventiquattro gare. Il calendario segna una novità assoluta a fine estate: dall'11 al 13 settembre i bolidi sfrecceranno per la prima volta sul nuovo tracciato di Madrid. La corsa per la corona iridata si chiuderà nel deserto. L'ultima bandiera a scacchi sventolerà il 6 dicembre ad Abu Dhabi.

Si apre l'era della nuova velocità. Chi riuscirà a domare questi nuovi bolidi e a laurearsi campione a dicembre, entrerà di prepotenza nella storia dei motori.