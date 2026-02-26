Le considerazioni di Giorgio Saitz: un Cagliari in emergenza sfida le insidie del Tardini

Dopo l’ottimo pareggio ottenuto alla Domus Arena contro la temibile Lazio, il determinato Cagliari allenato dal giovane tecnico Fabio Pisacane sta svolgendo, proprio in queste ore, gli ultimi allenamenti in vista dell’impegnativo match che lo vedrà opposto, nell’anticipo di Serie A, all’ostico Parma 1913.

Una “battaglia”, quella che disputeranno i ragazzi rossoblù venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20.45 in terra emiliana, indubbiamente difficile e ricca di insidie contro una compagine, quella parmense, che le tenterà tutte per portare a casa l’intera posta in palio, proseguendo così il cammino verso una salvezza anticipata che potrebbe far estremamente felice la tifoseria biancoblù.

In merito a ciò, starà a Caprile e compagni rovinare i piani della squadra capitanata dall’ottimo difensore Enrico Delprato, opponendosi con grande maestria alle trame di gioco della formazione presieduta dall'imprenditore statunitense Kyle Krause. Sarà fondamentale chiudere tutti gli spazi nella metà campo sarda e annullare le “bocche di fuoco” emiliane, che certamente non avranno alcun timore reverenziale all’interno dell’area di rigore isolana.

Un match in cui il Cagliari si presenterà a ranghi ridotti: il tecnico Pisacane non potrà contare, oltre ai lungodegenti Andrea Belotti e Mattia Felici, anche su giocatori di notevole qualità ed esperienza come:

Il centrocampista sardo Alessandro Deiola ;

Il trequartista Gianluca Gaetano ;

L’attaccante Borrelli.

Assenti al Tardini anche il difensore Yerry Mina (squalificato) e l’esperto Luca Mazzitelli, uscito anzitempo nell'ultima gara a causa di un infortunio alla gamba sinistra. L’unica nota lieta per la formazione rossoblù è il possibile rientro di Michael Folorunsho dopo due mesi di stop.

In conclusione, ricordando che le dirette concorrenti (Lecce, Torino, Cremonese e Fiorentina) giocheranno i rispettivi incontri con il "coltello fra i denti" per mantenere la massima serie, desideriamo fare al team rossoblù i nostri migliori auguri in vista di questo fondamentale crocevia della stagione.

Speriamo di vedere sempre la formazione rossoblù nelle zone nobili della classifica, conseguendo magari in futuro anche qualche importante trofeo e regalando ai propri supporter quelle emozioni e quelle gioie che essi meritano.