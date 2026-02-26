LA CAPORETTO DI COPPA E L'ECCEZIONE BERGAMASCA

Champions amara per le italiane: Inter e Juve a casa. L'Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi

Il nuovo girone unico certifica la crisi tattica del nostro calcio. Le statistiche condannano le big: in Europa non si verticalizza. Scamacca trascina la Dea e lancia un segnale al ct Gattuso per gli spareggi Mondiali.

di Simone Arbus

Milano – L'Europa ci respinge. La Champions League si conferma un terreno ostile per i club italiani. Il verdetto degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale è una sentenza spietata: Inter e Juventus escono di scena. Sopravvive solo l'Atalanta.

Il tonfo delle grandi Le gare di ritorno non concedono sconti. Inter e Juventus cadono mestamente, incapaci di ribaltare le pesanti sconfitte incassate nei match di andata. Il fallimento era annunciato. Da anni la massima competizione europea per club è un abito che va stretto alle nostre formazioni. Il campo presenta il conto.

Il nodo tattico I numeri spiegano la disfatta. I dati dimostrano che le squadre italiane sono quelle che verticalizzano di meno in tutta Europa. Il palleggio orizzontale non paga oltre confine. Con l'introduzione del nuovo girone unico, il coefficiente di difficoltà si è alzato. Il nostro calcio si sgretola di fronte all'intensità avversaria, trasformando le eliminazioni in una prassi sistematica.

La remuntada della Dea Nel buio generale brilla solo Bergamo. L'Atalanta compie l'impresa, piega il Borussia Dortmund in rimonta e stacca il biglietto per gli ottavi. La Dea resta l'unica bandiera tricolore nell'Europa dei grandi. Il volto del successo è Gianluca Scamacca. Il centravanti è un giocatore totalmente ritrovato, capace di reggere da solo il peso dell'attacco.

L'ancora della Nazionale Il tonfo dei club sposta l'attenzione sulla Nazionale. All'orizzonte ci sono gli spareggi per accedere ai Mondiali negli Stati Uniti. La qualificazione è l'unico salvagente rimasto per salvare il movimento calcistico italiano. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso guarda a Bergamo con speranza. Lo stato di forma di Scamacca è l'arma che serve in vista dei match ball mondiali per affrontare le migliori squadre del pianeta.