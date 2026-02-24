Il Tennistavolo Norbello scaccia i fantasmi: Milano cade in Sardegna

Dopo tre sconfitte consecutive, i gialloblù battono la quarta forza del girone per 4 a 2. Galvano e Orencel trascinano la squadra alla vittoria nella palestra di via Azuni. Ossigeno puro per la lotta salvezza. Il presidente Carrucciu: "Mancano ancora tre giornate complesse".

di Pasqualino Trubia

Norbello – La squadra respira. La striscia nera di tre sconfitte consecutive si spezza in via Azuni. Il Tennistavolo Norbello piega per 4 a 2 la AON Vittoria Milano Sport, quarta potenza del girone A di Serie A2 maschile. Una vittoria muscolare, vitale per allontanare la zona retrocessione.

La sfida in palestra Milano schiera la formazione titolare. I padroni di casa rispondono con Nicolas Galvano, Alexis Orencel e Davide Lorenzo Simon. Apre le danze proprio Simon contro Matteo Fantoni. Il piemontese del Norbello fatica a ingranare, rimane imbrigliato nel gioco del lombardo e cede il passo. Gli ospiti passano in vantaggio.

La rimonta al tavolo Il capitano Nicolas Galvano incrocia la racchetta con Amadi Omeh. Il nigeriano vince il primo set ai vantaggi, ma poi la partita cambia faccia. Galvano alza i giri del motore, annulla la tattica avversaria e ribalta il risultato. L'inerzia del match passa ai sardi. Alexis Orencel entra in campo e liquida in tre set il blasonato Stefano Tomasi. Galvano torna a battere e supera anche Fantoni in quattro parziali. Il tabellone segna il sorpasso.

L'ultimo sprint Simon cede a Tomasi e Milano prova a riaprire la gara. Ci pensa Orencel a chiudere i conti in via definitiva. Il polacco-argentino piega la resistenza di Omeh al quinto set e sigilla il 4 a 2. Il presidente Simone Carrucciu incassa i punti salvezza dalla tribuna e guarda già al calendario: mancano tre giornate alla fine del campionato.

Le parole del protagonista A fine gara, Alexis Orencel analizza il momento della squadra. Riporta le prime parole dette dal presidente negli spogliatoi: «Ci ha detto che quella di oggi è stata un'ottima vittoria e che abbiamo giocato una grande partita».

Poi confessa il peso agonistico del periodo negativo appena alle spalle: «Sono davvero molto contento, sono state ottime vittorie contro avversari molto difficili. Ho giocato molto bene, molto meglio rispetto alle partite precedenti. In questo momento particolare avevo bisogno di una iniezione di fiducia. Sentivamo molto la pressione di dover vincere per cercare di salvare la squadra dalla retrocessione. Con questa vittoria ci siamo allontanati un po' dalla zona retrocessione, ma dobbiamo mantenere questo livello e continuare così perché c'è ancora molta strada da fare».

Sui compagni di squadra e sul traguardo finale, chiude così: «Credo che Nicolas Galvano abbia giocato due ottime partite. Al contrario Davide Simon mi pare che non abbia giocato al meglio, ma ha affrontato avversari molto forti e non è facile entrare in campo con la pressione di dover vincere per chiudere la serie. Credo che ce la faremo, ma dobbiamo affrontare una partita alla volta».