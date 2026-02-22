Il Cagliari onora la maglia ma sbatte sul muro: con la Lazio è solo uno zero a zero di sacrificio

Alla "Domus" il Cagliari ottiene un punto contro la Lazio di Sarri, interrompendo la striscia negativa dopo due ko di fila contro Roma e Lecce. Con questo pari, il Cagliari è per il momento a sette lunghezze sui Viola (impegnati in casa il 23/02/2026 contro il Pisa alle ore 18:30) e a più cinque sui salentini (sconfitti in casa per 2-0 dall'Inter nel match di sabato alle 18). Ha arbitrato il signor Rapuano della sezione di Rimini.

Le formazioni Pisacane schiera il Cagliari con un 4-3-3: la linea di difesa è composta da Zé Pedro a destra, Mina e Dossena centrali e Obert a sinistra. A centrocampo troviamo Adopo, Mazzitelli e Sulemana, mentre in attacco ci sono Palestra (schierato come ala destra), Kiliçsoy e S. Esposito. La Lazio scende in campo con lo stesso modulo: il tridente d'attacco è composto da Isaksen, Maldini (falso nove) e dal rientrante Zaccagni.

La partita: il primo tempo I ritmi sono altissimi fin dai primi minuti, ma le maggiori occasioni da gol le ha avute il Cagliari: al 14' Zé Pedro stacca di testa su corner di Esposito, ma il pallone si stampa sul palo. Al 24' è ancora il Cagliari ad attaccare: su cross perfetto di Obert, Adopo spreca tutto solo di testa mandando il pallone fuori alla sinistra di Provedel.

La Lazio, a parte qualche innocuo cross rasoterra all'interno dell'area rossoblù, crea il suo unico squillo di tutta la prima frazione al 37' con un tiro-cross di Taylor dal fondo, ma Caprile sventa in corner. Al 38' si rivede il Cagliari: sulla destra Palestra in profondità pesca Adopo che si sovrappone e serve Esposito dentro l'area, ma il classe 2002 fallisce spedendo la sfera sull'esterno della rete. Al 42' Mazzitelli è costretto a lasciare il campo a causa di un problema al polpaccio sinistro e viene sostituito da Idrissi. Di conseguenza cambia lo scacchiere tattico dei sardi, passando al 4-2-3-1. Dopo 2' di recupero si va al riposo sullo 0-0.

La partita: la ripresa Nel secondo tempo la Lazio comincia ad adottare la tattica del possesso palla per vari minuti, mostrando un buon palleggio, ma al 52' il Cagliari attacca ancora: dalla trequarti Esposito crossa in area per Mina che effettua una sponda per Dossena; il classe '98 si gira ma il suo destro termina in curva. Al 54' la Lazio ci prova con un tiro da fuori di Taylor, ma Caprile blocca a terra. Al 64' Sulemana calcia dalla distanza ma Provedel para senza problemi e, allo scoccare del 70', il Cagliari trova il gol con Palestra (autore di una buona prestazione) dopo una bella giocata individuale: la rete viene però annullata per un fuorigioco del giovane atalantino.

Al 78' Taylor prova a servire in avanti Ratkov (entrato al 72' per Maldini), ma Dossena intercetta palla e serve Idrissi, che sprinta palla al piede e poi scarica un sinistro che obbliga Provedel ad allungare in angolo. A 5' dal 90', Zé Pedro macchia la sua discreta prestazione perdendo nella sua zona la palla sul fondo nel duello con Noslin, e viene atterrato da Mina al limite dell'area di rigore. Rapuano espelle il colombiano per un doppio giallo e lascia i compagni in 10, in un finale che per i sardi diventa di pura sopravvivenza. Su punizione dal limite, Cataldi all'87' calcia in porta ma Caprile respinge. All'88' Pisacane mette Zappa per Kiliçsoy, ma al 93' è ancora la Lazio a sfiorare il gol di nuovo con Cataldi: il suo tiro all'incrocio termina fuori di un nulla. Dopo 5' di recupero arriva il fischio finale: finisce 0-0.

L'analisi e il prossimo turno Il Cagliari ha mosso un po' la classifica, ma il lato negativo è che il gol manca da tre gare. Ciò che più preoccupa è il fatto che non c'è un regista (che a gennaio andava preso) e a centrocampo gli uomini sono contati (così come in attacco), complici anche le assenze di Folorunsho, Deiola, Gaetano e le valutazioni da fare su Mazzitelli. La speranza è quella di recuperare almeno qualcuno.

Nel prossimo turno i rossoblù saranno impegnati in trasferta al "Tardini" contro il Parma di Cuesta. Calcio d'inizio fissato per venerdì 27/02/2026 alle 20:45.