Notte fonda per l'Amatori Rugby Alghero. Il Modena domina in mischia e scippa il quinto posto

Modena – Tre indizi fanno una prova. E tre rovesci consecutivi certificano la crisi. L'Amatori Rugby Alghero esce pesto e malconcio dalla trasferta emiliana. I discepoli di Marco Anversa si piegano per 25 a 10 al cospetto del Giacobazzi Modena. L'incrocio, valevole per la dodicesima tornata del Girone 2 di Serie A, rappresentava un crocevia cruciale della stagione. I sardi lo falliscono in pieno. Il Modena incamera la posta intera (5 punti), sale a quota 23 e opera il sorpasso ai danni proprio dell'Alghero, che resta inchiodato a 22 e scivola mestamente al sesto gradino della graduatoria.

Sul prato dell'Impianto Comunale numero 1, l'avvio è un monologo di marca emiliana. I padroni di casa mettono subito la museruola agli ospiti. Al 6' Mazzi rompe gli indugi trasformando un calcio piazzato. La truppa di Guareschi fiuta il sangue e al 18' sfonda con la meta di Orlandi. L'Alghero tenta di scuotersi dal torpore agonistico al 21' affidandosi al proverbiale piede di Mazzone, che centra i pali per il 3 a 8. Ma è un'effimera illusione. Al 28' Kone commette l'imprudenza di rimediare un cartellino giallo, lasciando i compagni in inferiorità. Il Modena ringrazia e, allo spirare della prima frazione (39'), piazza la spallata con la meta di Traversi. Si va a prendere un tè caldo sul 13 a 3.

Negli spogliatoi Anversa deve aver strigliato a dovere i suoi. La strigliata sortisce l'effetto sperato. Al 49' Armani, appena subentrato a Pedroni, lacera le linee nemiche e schiaccia l'ovale oltre la linea fatidica. Mazzoni converte al piede. Il tabellone recita 13 a 10. La contesa è riaperta, ma ai sardi salta la mosca al naso e la disciplina va a farsi benedire. Al 63' il neoentrato Benassi ricaccia indietro gli isolani siglando la terza segnatura emiliana.

Poi l'Alghero perde la bussola e la partita: due cartellini gialli in rapida successione puniscono Wright (66') e Lenoci (68'). In tredici contro quindici, la linea Maginot sarda frana irrimediabilmente. Nello stesso fatidico minuto (68'), ancora Benassi, in veste di maramaldo, firma la sua doppietta personale. Mazzi trasforma e fissa il definitivo 25 a 10.

Per l'Alghero cala una notte fonda e senza stelle. Niente punti, troppa indisciplina e un sorpasso in classifica da mandare giù a fatica.

A fine gara, l'allenatore Marco Anversa non cerca alibi. La sua disamina dello spogliatoio è nuda e cruda, senza sconti per nessuno:

«Arriviamo da tre sconfitte consecutive. È calata fame di vittoria. E se non abbiamo fame, non riusciamo a vincere. Abbiamo commesso tanti errori personali e, in primis, sulla gestione della partita. Dobbiamo sistemare tutto e tornare più forti di prima per cambiare rotta».

Il Tabellino

Giacobazzi Modena Rugby 1965 - Amatori Alghero 25-10 (primo tempo 13-3)

Marcatori: 6’ cp Mazzi (M), 18’ meta Orlandi (M), 21’ cp Mazzone (A), 39’ meta Traversi (M); 49’ meta Armani tr Mazzoni (A), 63’ meta Benassi (M), 68’ meta Benassi tr Mazzi (M).

Giacobazzi Modena: Trotta; Traversi (74’ Zerbini), Orlandi, Malagoli, Macculi (69’ Petti); Mazzi, Esposito; Bellei, Carta (50’ De Luca), Flores (68’ Covi); Venturelli M., Zanni (50’ Venturelli L.); Malisano (58’ Milzani), Rodriguez (50’ Benassi), Morelli (64’ Ori). All. Guareschi.

Amatori Alghero: Mazzone; Delrio, Serra, Russo, Pedroni (43’ Armani); Steenkamp, Tancredi; Canulli, Lenoci, Shelqeti; Kone, Cincotto (47’ Muciaccia); Wright, Marchetto (41’ Marcellan), Ruijgrok. Non entrati: D’Ambola, May, Anversa, Bombagi. All. Anversa.

Arbitro: Francesco Maria Mirabella (Pisa). Assistenti: Luigi Sylos Ivone (Mantova) e Pier Luigi Ferrari (Ravenna).

Note: Ammoniti: 28’ Kone (Alghero), 66’ Wright (Alghero), 68’ Lenoci (Alghero). Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Alghero 0.